Αντέδρασε η Ρεάλ μετά το «κάζο» στο Copa del Rey: 2-0 τη Λεβάντε - Real.gr

Τρία 24ωρα μετά τον αποκλεισμό σοκ από την Αλμπαθέτε στο Copa del Rey και τα όσα... μύρια ακούστηκαν και γράφτηκαν από τον ισπανικό και διεθνή Τύπο για το «κάζο» που υπέστη, η Ρεάλ Μαδρίτης κατάφερε να επιστρέψει στα «τρίποντα».

Στο δεύτερο ματς του Άλβαρο Αρμπελόα στον πάγκο της η «βασίλισσα» επικράτησε με 2-0 στο «Μπερναμπέου» της Λεβάντε, πλησίασε στο -1 από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα κι ελπίζει σε «στραβοπάτημα» της «αιωνίου» αντιπάλου της στην χώρα των Βάσκω απέναντι στη Σοσιεδάδ, το βράδυ της Κυριακής (18/1).

Ο Κιλιάν Μπαμπέ στην επιστροφή του στο αρχικό σχήμα των «μερένχες» άνοιξε το σκορ από την «άσπρη βούλα» στο 58′ κι οκτώ λεπτά αργότερα ο Ασένσιο «κλείδωσε» το «τρίποντο» των Μαδριλένων.