Αντετοκούνμπο: Είμαι απόλυτα αφοσιωμένος στους Μπακς, αλλά είναι ανθρώπινο να αλλάξω γνώμη - Real.gr

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επανέλαβε την αφοσίωσή του στους Μιλγουόκι Μπακς ενόψει της έναρξης της σεζόν στο ΝΒΑ, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικής αλλαγής στάσης, τονίζοντας πως «είναι ανθρώπινο να αλλάξεις γνώμη».

Οι δηλώσεις του ήρθαν λίγες ημέρες μετά το ρεπορτάζ του Σαμς Σαράνια (ESPN), σύμφωνα με το οποίο οι Μπακς είχαν εμπλακεί σε συζητήσεις ανταλλαγής με τους Νιου Γιορκ Νικς το εφετινό καλοκαίρι, για πιθανό trade του δις MVP.

Ο Αντετοκούνμπο υπογράμμισε πως δεν έχει διαβάσει το σχετικό δημοσίευμα, αλλά επανέλαβε πως ο στόχος του παραμένει η διεκδίκηση πρωταθλημάτων, είτε αυτό συμβεί στο Μιλγουόκι, είτε αλλού.

«Το έχω πει πολλές φορές: θέλω να είμαι σε μια κατάσταση όπου μπορώ να κερδίσω», ανέφερε. «Πιστεύω σε αυτή την ομάδα, στους συμπαίκτες μου. Είμαι εδώ για να την οδηγήσω όσο πιο μακριά μπορούμε. Θα είναι δύσκολο, αλλά είμαι παρών. Όλα τα υπόλοιπα δεν έχουν σημασία».

Ο 30χρονος φόργουορντ τόνισε ακόμη πως έχει μιλήσει ανοιχτά με τους συμπαίκτες του και τα πρόσωπα που εμπιστεύεται μέσα στην ομάδα:

«Έχω επικοινωνήσει με τους συμπαίκτες μου, με τους ανθρώπους που σέβομαι και αγαπώ, πως τη στιγμή που πατάω στο παρκέ ή στις εγκαταστάσεις και φοράω αυτή τη φανέλα, όλα τα υπόλοιπα δεν έχουν σημασία. Είμαι απόλυτα προσηλωμένος σε ό,τι έχω μπροστά μου. Αν σε έξι ή επτά μήνες αλλάξω γνώμη, νομίζω ότι κι αυτό είναι ανθρώπινο».

Ο Αντετοκούνμπο, που έχασε την έναρξη της προετοιμασίας λόγω ασθένειας, επέστρεψε πρόσφατα στις προπονήσεις πριν από το πρώτο φιλικό της ομάδας στο Μαϊάμι, αν και δεν αγωνίστηκε. Οι Μπακς υποδέχονται τους Πίστονς την Πέμπτη στο Μιλγουόκι.

«Είμαι απόλυτα συγκεντρωμένος σε αυτή την ομάδα, στους συμπαίκτες μου, στο τεχνικό τιμ και στον εαυτό μου», είπε χαρακτηριστικά, ενώ παρομοίασε την offseason με «περίοδο πειρασμού», τονίζοντας ότι έχει απομακρυνθεί από τα social media για να επικεντρωθεί στη δουλειά του.

«Είναι πειρασμός. Από τη στιγμή που τελειώνει η σεζόν μέχρι να αρχίσει η επόμενη, θα υπάρχουν πολλοί που θα προσεγγίσουν εμένα ή τον μάνατζέρ μου και θα μιλήσουν για πιθανότητες και σενάρια. Αλλά στο τέλος της ημέρας, εγώ θα πάρω την απόφαση. Και η απόφασή μου σήμερα είναι ότι είμαι εδώ και δεσμεύομαι σε αυτή την ομάδα», κατέληξε ο Αντετοκούνμπο.

