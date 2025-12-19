Αντετοκούνμπο: Είμαι η πιο καυτή... γκόμενα στο παιχνίδι αυτή τη στιγμή - BINTEO - Real.gr

Περισσότερα δημοσιεύματα από κάθε άλλη περίοδο της καριέρας του βλέπει το τελευταίο διάστημα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, καθώς τα ΜΜΕ ασχολούνται έντονα με το μέλλον του και τα σενάρια γύρω από αυτό.

Ο Greek Freak αστειεύτηκε για αυτή την πρωτόγνωρη, για τον ίδιο, κατάσταση μιλώντας στα media.

«Το εκτιμώ… Είναι η πρώτη φορά που συζητούν για μένα τόσο πολύ… Είμαι σπίτι με τα παιδιά μου, ανοίγω την τηλεόραση και ακούω ότι ο Γιάννης πάει στους Γκρίζλις ή ότι ο Γιάννης πάει στους Πίστονς. Είμαι η πιο καυτή γκόμενα στο παιχνίδι αυτή τη στιγμή», είπε χαμογελώντας ο 31χρονος σούπερ σταρ.

Πάντως, ο ίδιος ξεκαθάρισε πως δεν έχει κάνει καμία συζήτηση με τους Μπακς για το μέλλον του, χωρίς ωστόσο να αποκλείσει το ενδεχόμενο να έχουν γίνει σχετικές κουβέντες από τον εκπρόσωπό του.