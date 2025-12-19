Αντετοκούνμπο: Είμαι η πιο καυτή... γκόμενα στο παιχνίδι αυτή τη στιγμή - BINTEO - Real.gr

Σύνοψη από το
- Ο Greek Freak αστειεύτηκε για αυτή την πρωτόγνωρη, για τον ίδιο, κατάσταση, σχολιάζοντας τις έντονες συζητήσεις γύρω από το όνομά του στα media.
- «Είμαι η πιο καυτή γκόμενα στο παιχνίδι αυτή τη στιγμή», είπε χαμογελώντας ο 31χρονος σούπερ σταρ, αναφερόμενος στις φήμες μεταγραφής του.
- Ο Αντετοκούνμπο ξεκαθάρισε πως δεν έχει κάνει καμία συζήτηση με τους Μπακς για το μέλλον του, χωρίς ωστόσο να αποκλείσει το ενδεχόμενο να έχουν γίνει σχετικές κουβέντες από τον εκπρόσωπό του.
Περισσότερα δημοσιεύματα από κάθε άλλη περίοδο της καριέρας του βλέπει το τελευταίο διάστημα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, καθώς τα ΜΜΕ ασχολούνται έντονα με το μέλλον του και τα σενάρια γύρω από αυτό.
Ο Greek Freak αστειεύτηκε για αυτή την πρωτόγνωρη, για τον ίδιο, κατάσταση μιλώντας στα media.
«Το εκτιμώ… Είναι η πρώτη φορά που συζητούν για μένα τόσο πολύ… Είμαι σπίτι με τα παιδιά μου, ανοίγω την τηλεόραση και ακούω ότι ο Γιάννης πάει στους Γκρίζλις ή ότι ο Γιάννης πάει στους Πίστονς. Είμαι η πιο καυτή γκόμενα στο παιχνίδι αυτή τη στιγμή», είπε χαμογελώντας ο 31χρονος σούπερ σταρ.
Πάντως, ο ίδιος ξεκαθάρισε πως δεν έχει κάνει καμία συζήτηση με τους Μπακς για το μέλλον του, χωρίς ωστόσο να αποκλείσει το ενδεχόμενο να έχουν γίνει σχετικές κουβέντες από τον εκπρόσωπό του.
