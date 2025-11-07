Αντετοκούνμπο: «Στόχος να παραμείνω στο ΝΒΑ, αλλά θα σκεφτόμουν να παίξω στην Euroleague» - Real.gr

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε ανοιχτά για τα μελλοντικά του σχέδια, τονίζοντας ότι θέλει να παραμείνει στο ΝΒΑ όσο αντέχει το σώμα του, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να αγωνιστεί κάποια στιγμή και στην Euroleague.

«Αυτή τη στιγμή έχω συμβόλαιο, θέλω να παίξω στο ΝΒΑ όσα χρόνια μού το επιτρέπει το σώμα μου. Κάνω ό,τι μπορώ για να φροντίζω το σώμα μου για να έχω όσο πιο μακρά καριέρα μπορώ. Θα ήθελα να παίξω είτε στην Ευρώπη είτε στην Κίνα, δεν έχει σημασία. Στόχος μου είναι να παίξω 20 χρόνια στο ΝΒΑ. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, θα σκεφτόμουν να παίξω στην Κίνα ή στην Euroleague.

Δεν είμαι Αμερικανός, είμαι Έλληνας και καταλαβαίνω ότι υπάρχει περισσότερο μπάσκετ έξω από τις ΗΠΑ. Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει ότι μπορεί να παίζεις στη δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας, της Ελλάδας ή της Ισπανίας και να βγάζεις το ψωμί σου. Όταν έπαιζα στη δεύτερη κατηγορία, μπορούσα να ζήσω την οικογένειά μου, υπήρχε μεγάλος ανταγωνισμός. Πολλά παιδιά έχουν τη νοοτροπία πως αν δεν παίξεις στο ΝΒΑ δεν είσαι τίποτα.

Δεν θεωρώ πως αυτό το σκεπτικό είναι σωστό. Υπάρχει μπάσκετ και εκτός ΗΠΑ, μπορείς να παίξεις παντού. Σίγουρα ο στόχος μου είναι να παίξω όσα χρόνια μπορώ στο ΝΒΑ, αλλά αν δεν μπορώ, θα το σκεφτώ σίγουρα να παίξω στην Euroleague. Λιγότερα λεπτά, λιγότερα παιχνίδια, πιο αργός ρυθμός, πιο μεγάλη σκληράδα… ή να παίξω στην Κίνα».

