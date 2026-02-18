Quantcast
Αντετοκούνμπο: Θέλω τίτλο με τους Μπακς, αλλά χωρίς προοπική, ίσως χρειαστεί να αλλάξω κατεύθυνση - Real.gr
13:42, 18/02/2026
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ξεκαθάρισε ότι η κατάκτηση τίτλου παραμένει η απόλυτη προτεραιότητά του, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγής πορείας εάν οι Μιλγουόκι Μπακς δεν μπορούν να του προσφέρουν ρεαλιστική προοπτική διεκδίκησης πρωταθλήματος.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Μαλίκα Άντριους του ESPN, στο περιθώριο του All-Star Weekend, ο Έλληνας σούπερ σταρ ρωτήθηκε ευθέως αν θα ήταν ικανοποιημένος να παραμείνει στο Μιλγουόκι ακόμη κι αν η ομάδα δεν είναι σε θέση να διεκδικήσει το πρωτάθλημα.

Η απάντησή του ήταν σαφής:

«Όχι. Θέλω να κερδίζω, αλλά το πιο σημαντικό είναι να κερδίσω ένα πρωτάθλημα με τους Μιλγουόκι Μπακς. Και αν αυτό δεν είναι στο τραπέζι ή στο πλάνο, τότε ίσως πρέπει να κάνεις στροφή, γιατί πραγματικά θέλω να κερδίσω».

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι Μπακς παλεύουν για μία από τις τελευταίες θέσεις του play-in, χωρίς να δείχνουν – τουλάχιστον με το παρόν ρόστερ – ικανοί να πρωταγωνιστήσουν στη μάχη του τίτλου.

Το θέμα του μέλλοντος του Αντετοκούνμπο αναμένεται να επανέλθει στο προσκήνιο το καλοκαίρι, ειδικά αν η διοίκηση δεν καταφέρει να ενισχύσει ουσιαστικά την ομάδα με παίκτες υψηλού επιπέδου.

 

 

