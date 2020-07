Aντετοκούνμπο: Χρησιμοποιήστε το χαμόγελό σας για να αλλάξετε τον κόσμο - ΦΩΤΟ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι Μπακς επέστρεψαν χθες στην αγωνιστική δράση επικρατώντας εύκολα των Σαν Αντόνιο Σπερς στο πρώτο από τα τρία φιλικά προετοιμασίας τους πριν την έναρξη του πρωταθλήματος.

Ο «Giannis» αγωνίστηκε για 21 λεπτά και είχε 22 πόντους (8/8 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 3/8 βολές), 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 κλεψίματα ενώ είχε επίσης και 5 φάουλ και 2 λάθη.

Επόμενος αντίπαλος της ομάδας του Μιλγουόκι είναι οι Σακραμέντο Κινγκς.

