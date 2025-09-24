Quantcast
Άντεξε στον… μαραθώνιο και συνεχίζει στο Πεκίνο η Σάκκαρη - BINTEO - Real.gr
real player

Άντεξε στον… μαραθώνιο και συνεχίζει στο Πεκίνο η Σάκκαρη – BINTEO

12:49, 24/09/2025
Άντεξε στον… μαραθώνιο και συνεχίζει στο Πεκίνο η Σάκκαρη – BINTEO

Η Μαρία Σάκκαρη πήρε το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο του China Open.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια βγήκε νικήτρια στο “θρίλερ” 3,5 ωρών με την Άσλιν Κρούγκερ, επικρατώντας με 2-1 σετ (7-6, 6-7, 7-5) και συνεχίζει στο 1000άρι τουρνουά του Πεκίνου.

Η Μαρία Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει στον 2ο γύρο την Καναδή Λέιλα Φερνάντεζ, η οποία έχει πάρει bye από τον 1ο γύρο.

Θυμίζουμε πως το 2023 η Σάκκαρη έφτασε μέχρι τα προημιτελικά του τουρνουά στο Πεκίνο, κάνοντας την καλύτερη πορεία της στο China Open.

 

 
ΠΗΓΗ: filathlos.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved