Άντεξε στον… μαραθώνιο και συνεχίζει στο Πεκίνο η Σάκκαρη - BINTEO - Real.gr

Η Μαρία Σάκκαρη πήρε το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο του China Open.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια βγήκε νικήτρια στο “θρίλερ” 3,5 ωρών με την Άσλιν Κρούγκερ, επικρατώντας με 2-1 σετ (7-6, 6-7, 7-5) και συνεχίζει στο 1000άρι τουρνουά του Πεκίνου.

Η Μαρία Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει στον 2ο γύρο την Καναδή Λέιλα Φερνάντεζ, η οποία έχει πάρει bye από τον 1ο γύρο.

Θυμίζουμε πως το 2023 η Σάκκαρη έφτασε μέχρι τα προημιτελικά του τουρνουά στο Πεκίνο, κάνοντας την καλύτερη πορεία της στο China Open.

Grit, grind and Greek fire 🔥@mariasakkari‘s pick of the points in the tiebreaker that edged her over the line in the first set over Krueger.#2025ChinaOpen pic.twitter.com/5ml82szOGg — wta (@WTA) September 24, 2025



