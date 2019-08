Aντιδράσεις για φωτογραφία του ζεύγους Τραμπ με ορφανό βρέφος του μακελειού στο Ελ Πάσο

Η φωτογραφία τραβήχτηκε την Τετάρτη στο Πανεπιστημιακό Ιατρικό Κέντρο του Ελ Πάσο, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης που πραγματοποίησε ο μεγιστάνας, για να συναντήσει θύματα της πολύνεκρης επίθεσης ενόπλου το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Ο Τραμπ απέφυγε τα μέσα ενημέρωσης στις επισκέψεις που πραγματοποίησε στο Τέξας και το Οχάιο, σημεία των δύο επιθέσεων με 32 νεκρούς, αλλά ο Λευκός Οίκος αργότερα έδωσε στη δημοσιότητα ένα σύντομης διάρκειας μονταρισμένο βίντεο των επισκέψεων του.

Η Πρώτη Κυρία ανήρτησε στο twitter φωτογραφίες από τις επισκέψεις, μία εκ των οποίων απεικονίζει την ίδια στο Πανεπιστημιακό Ιατρικό Κέντρο του Ελ Πάσο να κρατά το μωράκι. Δίπλα της, ο σύζυγός της, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος χαμογελά πλατιά με τον αντίχειρά του στραμμένο προς τα πάνω. Τους περιβάλλουν η θεία και ο θείος του μωρού Τίτο Ανσάντο, ο οποίος επίσης χαμογελά, καθώς όλοι ποζάρουν στη φωτογραφία.

I met many incredible people in Dayton, Ohio & El Paso, Texas yesterday. Their communities are strong and unbreakable. @potus and I stand with you! pic.twitter.com/SHzV6zcVKR