Αντίπαλοι ΑΕΚ: «7 στα 7» η Τσέλιε - Real.gr

Σε ιδανική κατάσταση βρίσκεται η Τσέλιε, ενόψει της αναμέτρησης με την ΑΕΚ για το Conference League.

Η προσεχής αντίπαλος της Ένωσης (25/9 στη Σλοβενία) νίκησε εύκολα εντός έδρας με 4-1 τη Ντομζάλε στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της σλοβενικής λίγκας και παραμένει στην κορυφή χωρίς απώλεια βαθμών!

Χατ-τρικ στο πρώτο ημίχρονο πέτυχε ο Φράνκο Κοβάτσεβιτς (8΄,36΄,45+2΄) και ένα γκολ πρόσθεσε ο Ντάνιελ Στουρμ (85΄).

Ο Άλμπερτ Ριέρα παρέταξε την Τσέλιε με τους: Λέμπαν, Νιέτο (66΄ Μπέιγκερ), Μπόμπεν, Τουτίσκινας, Κάρνιτσνικ (66΄ Χρκα), Βίντοβιτς, Κότνικ (46΄ Κβέσιτς), Γέβσενακ, Χίντι (31΄ Ιοσίφοφ), Κοβάτσεβιτς (46΄ Πόπλατνικ), Στουρμ