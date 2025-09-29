Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Η Αρσεναλ έχει μετατρέψει τα κόρνερ σε... πέναλτι - Έφθασε τα 36 γκολ - Real.gr

Ο Νίκολας Χοβέρ είναι ο «κρυφός άσος» που έχει στο τεχνικό επιτελείο του στην Αρσεναλ ο Μίκελ Αρτέτα.

Η ομάδα του Λονδίνου είναι η κορυφαία ομάδα στο σκοράρισμα από εκτελέσεις κόρνερ, φάουλ και γενικά στημένων φάσεων σε όλη την Ευρώπη κι αυτό το οφείλει κυρίως στον 43χρονο Γάλλο, γεννημένο στη Γερμανία, τεχνικό.

Ο Χοβέρ εντάχθηκε στο δυναμικό της Αρσεναλ το 2021 και κάνει θαύματα με τη δουλειά του στα στημένα, μετατρέποντας ειδικά τα κόρνερ σε… πέναλτι!

Αυτό φάνηκε χθες και στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ», όπου η ομάδα του Λονδίνου νίκησε με ανατροπή τη Νιούκαστλ με 2-1, παίρνοντας τους τρεις βαθμούς στις καθυστερήσεις, έχοντας πετύχει και τα δύο γκολ από κόρνερ με τους Μερίνο και Γκάμπριελ.

Με τα δύο αυτά γκολ η Αρσεναλ έφθασε τα 36 γκολ (!) που προήλθαν από εκτέλεση κόρνερ από τη σεζόν 2023-2024, έχοντας συνολικά 15 γκολ παραπάνω από τις ομάδες που ακολουθούν στην σχετική κατηγορία. Τότεναμ και Τσέλσι στο ίδιο διάστημα έχουν πετύχει 21 γκολ μετά από εκτέλεση κόρνερ.