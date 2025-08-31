Αντίπαλοι Παναθηναϊκού: Ισοπαλία για τη Βικτόρια Πλζεν (1-1) στο Λίμπερετς, εκτός τριάδας η Μάλμε - Real.gr

Για την 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος Τσεχίας, η Βικτόρια Πλζεν αναδείχθηκε ισόπαλη με σκορ 1-1 με την Σλόβαν Λίμπερετς.

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Βικτόρια Πλζεν για το League Phase του UEFA Europa League στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής.

Η Βικτόρια Πλζεν προηγήθηκε με τον Τόμας Λάντρα λίγο πριν συμπληρωθεί το πρώτο ημίωρο, ωστόσο στο 65’ ο Σιμόν Γκάμπριελ ισοφάρισε για τη γηπεδούχο Σλόβαν. Αποτέλεσμα που άφησε την ομάδα του Μίροσλαβ Κούμπεκ στην 5η θέση με 12 βαθμούς, πέντε λιγότερους από την πρωτοπόρο – για την ώρα – Σλάβια Πράγας.

Η σύνθεση της Βικτόρια Πλζεν (Μίροσλαβ Κούμπεκ): Γέντλιτσα, Πάλουσκα, Μάρκοβιτς, Γέμελκα, Μέμιτς (78’ Χάβελ), Βιζίνσκι (23’ Βαλέντα), Τσερβ, Σουαρέ (68’ Ντόσκι), Λάντρα (67’ Ζελίκοβιτς), Καμπονγκό (59’ Αντού), Βίντρα (78’ Μπέλο).

Εκτός τριάδας η Μάλμε

Δύο πολύτιμους βαθμούς στην προσπάθειά της να εξασφαλίσει ευρωπαϊκό εισιτήριο μέσω του πρωταθλήματος, άφησε η Μάλμε, αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο League Phase του UEFA Europa League. Η ομάδα του Χένρικ Ρίνστρομ αναδείχθηκε ισόπαλη με σκορ 1-1 με τη Ντέγκερφορς στο «Ελέντα Στάντιουμ», για την 22η αγωνιστική της Allsvenskan.

Η Μάλμε, την οποία οι «πράσινοι» θα αντιμετωπίσουν εκτός έδρας στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase, βρέθηκε πίσω στο σκορ μόλις στο 10’ από το γκολ του Μάρκους Ράφερτι και το μόνο που κατάφερε ήταν να ισοφαρίσει με τον Άντριαν Σκόγκμαρ στο 43’. Μάλιστα, ο Ρόμπιν Όλσεν, πρώην τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, κράτησε το βαθμό για τους γηπεδούχους αποκρούοντας πέναλτι του Αρμάν Ταρανίς στο 63’. Μετά από 22 παιχνίδια, η Μάλμε έπεσε στην 4η θέση με 38 βαθμούς, δύο κάτω από την ΑΪΚ και 15 ολόκληρους από την πρωτοπόρο Μιάλμπι.

Η σύνθεση της Μάλμε (Χένρικ Ρίντστρομ): Όλσεν, Στρίγκερ-Λάρσεν, Ρόσλερ (36’ Κάρλσον), Ντούριτς, Μπουζανέλο, Σκόγκμαρ (69’ Κρίστιανσεν), Γιόνσεν (69’ Μπεργκ), Μπολίν (85’ Σιγκούρορσον), Ρόζενγκρεν (69’ Βέκια), Άλι, Γκούντγιονσεν.