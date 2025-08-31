Αντίπαλοι ΠΑΟΚ: «Πέταξε» δύο βαθμούς με την Κρίστιανσουντ η Μπραν - Real.gr

Ισόπαλη με σκορ 2-2 κόντρα στην Κρίστιανσουντ αναδείχθηκε η αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο League Stage του UEFA Europa League, Μπραν, στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής της Eliteserien της Νορβηγίας.

Η Μπραν, την οποία ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί στην Τούμπα στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής, προηγήθηκε με 2-0 χάρη σε δυο γκολ του Σέβαρ Ατλί Μάγκνουσον μέσα σε τρία λεπτά (67’, 69’ πέναλτι), ωστόσο δεν κατάφερε να κρατήσει το «τρίποντο». Η Κρίστιανσουντ, με δυο γκολ του Μουσταφά Ισά (75’, 89’) έσωσε το βαθμό.

Μετά από 19 παιχνίδια, η Μπραν είναι στην τρίτη θέση με 37 βαθμούς, πίσω από Βίκινγκ και Μπόντο Γκλιμτ που έχουν όμως αγώνα παραπάνω.

Η σύνθεση της Μπραν (Φρέιρ Αλεξάντερσον): Ντίνγκελαντ, Ρέβε, Κνούντσεν, Πέντερσεν, Ντράγκσνες (84’ Σόλτβεντ), Κόρνβιγκ, Σόρενσεν, Μίρε, Χάνσεν (61’ Μάτισεν), Μάγκνουσον, Γκούντμουντσον (84’ Χάαλαντ).