Αντσελότι: «Ο Μπαπέ είναι σέντερ φορ» - Real.gr

Σε μια εκτενή συνέντευξη στην γαλλική εφημερίδα «L'Equipe», ο νέος προπονητής της εθνικής Βραζιλίας, Κάρλο Αντσελότι, αναφέρθηκε στην πρώτη σεζόν του Κιλιάν Μπαπέ στην Ρεάλ Μαδρίτης.

«Νομίζω ότι η δεύτερη σεζόν του θα είναι καλύτερη, επειδή έχει προσαρμοσθεί και οι συμπαίκτες του τον γνωρίζουν καλά», διαβεβαίωσε ο «Mister, ενώ ερωτηθείς για την συνεργασία του με τον «KM10» την περασμένη σεζόν, ο 66χρονος προπονητής τόνισε την εξαιρετική νοοτροπία του Γάλλου επιθετικού:

«Σε έναν χρόνο, ο Μπαπέ δεν μου ζήτησε ποτέ τίποτε, να μην εκτελώ πέναλτι, να μην παίζω, να μην εκτελώ φάουλ. Τίποτε. Πάντα συμπεριφερόταν καλά, με μεγάλη ταπεινότητα. Και είχε μια σεζόν πολύ υψηλού επιπέδου από προσωπικής άποψης, με 44 γκολ. Στα μάτια μου, ο Μπαπέ είναι σέντερ φορ. Εκεί εκφράζει καλύτερα τις ιδιότητές του. Είναι γρήγορος, τεχνικός, επιδέξιος και ικανός για εκθαμβωτικές φάσεις σε στενούς χώρους. Επομένως, πρέπει να βρίσκεται κοντά στην εστία. Στην πτέρυγα, θα έχει τις ίδιες ιδιότητες, φυσικά, αλλά νομίζω ότι θα σκοράρει λιγότερα γκολ. Η ένταση του ποδοσφαίρου έχει αυξηθεί ακόμη περισσότερο τις τελευταίες σεζόν και οι σωματικές απαιτήσεις όσων παίζουν στην πτέρυγα είναι πολύ υψηλότερες από ό,τι πριν από μερικά χρόνια. Πάντα ζητάμε περισσότερα από αυτούς που παίζουν στην πτέρυγα. Επομένος, είναι προτιμότερο να παίζει μπροστά. Δεν είναι ότι δεν του αρέσει να αμύνεται. Απλώς ένας παίκτης σαν αυτόν, με τα χαρακτηριστικά του, αναμένεται πρωτίστως να σκοράρει. Μετά την αποχώρηση του Καρίμ (σ.σ. Μπενζεμά, το 2023), η Ρεάλ Μαδρίτης πέκτησε τον Χοσέλου, ο οποίος ήταν καλός όταν έπαιζε. Αλλά ένας σύλλογος όπως η Ρεάλ Μαδρίτης χρειάζεται έναν κεντρικό επιθετικό σαν τον Μπαπέ. Όπως ήταν ο Μπενζεμά. Όπως ήταν ο (σ.σ. Εμίλιο) Μπουτραγκένιο. Αλλά στην αρχή της περασμένης σεζόν, κανείς δεν φανταζόταν ότι θα χάναμε τόσο αναντικατάστατους παίκτες, όπως ο Καρβαχάλ για τόσο μεγάλα χρονικά διαστήματα. Μπορείς να τον αντικαταστήσεις τεχνικά, ναι. Αλλά ποτέ δεν μπορείς να αντικαταστήσεις αυτό που αντιπροσωπεύει στα αποδυτήρια».