Απειλές ISIS για τρομοκρατική επίθεση στα γήπεδα των προημιτελικών του Champions League: «Σκοτώστε τους όλους»

Δηλαδή, το "Παρκ ντε Πρενς", το "Σαντιάγο Μπερναμπέου", το "Μετροπολιτάνο" και το "Έμιρεϊτς".

Το μήνυμα της αφίσας ανέφερε: "Σκοτώστε τους όλους". Η απειλή από το Ισλαμικό Κράτος εξετάζεται από τις δυνάμεις ασφαλείας κι έχει διαβιβαστεί στις ομάδες.

?? ISIS are threatening attacks on the stadiums hosting the Champions League quarter-finals this week, including the Metropolitano.

[@OndaCero_es via @theMadridZone] pic.twitter.com/U6UkLTr6jj