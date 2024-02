Απέκτησαν τα δικαιώματα του Αγραβάνη οι Μιλγουόκι Μπακς

Υπενθυμίζεται ότι ο Αγραβάνης επιλέχθηκε στο Νο59 του NBA Draft 2015 από τους Χοκς, με τα δικαιώματά του έκτοτε να έχουν μεταφερθεί κατά σειρά στους Καβαλίερς, τους Κινγκς κι εδώ και μερικές ώρες στους Μπακς.

The Milwaukee Bucks have traded center Robin Lopez and cash considerations to the Sacramento Kings in exchange for the draft rights to Dimitrios Agravanis.https://t.co/mbn30CmuHN