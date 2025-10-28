Απίστευτο περιστατικό σε αγώνα μπάσκετ Γ' κατηγορίας: Οπαδός εισέβαλε στο παρκέ και έσπρωξε παίκτη - Real.gr

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό συνέβη σε αγώνα για την National League του πρωταθλήματος μπάσκετ (Γ Εθνική), με έναν οπαδό να «μπουκάρει» στο γήπεδο και να σπρώχνει αθλητή.

Πιο συγκεκριμένα, στο 28ο λεπτό του αγώνα ανάμεσα στον Απόλλωνα Πάτρας και τον Εθνικό Λιβαδειάς για την 4η αγωνιστική του β’ ομίλου της National League 1, ο Αμερικανός γκαρντ των γηπεδούχων, Πιέρ, ζήτησε και φάουλ μετά από καλάθι που πέτυχε και σε εκείνο το σημείο ένας άνδρας έκανε «ντου», κινήθηκε με εκνευρισμό προς το μέρος του και τον έσπρωξε.

Οι διαιτητές της αναμέτρησης διέκοψαν το παιχνίδι και ζήτησαν από την αστυνομία να επέμβει, προκειμένου να απομακρυνθεί εισβολέας και να συνεχιστεί το παιχνίδι.

Ο Απόλλωνας τελικά επικράτησε τελικά με 72-63.