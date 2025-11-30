Απίστευτο συμβάν στο Champions League Αφρικής: Επίθεση με μαχαίρι στον Τρεζεγκέ - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Απίστευτες σκηνές εκτυλίχθηκαν στον αγώνα μεταξύ της αιγυπτιακής Αλ Αχλί και της FAR Ραμπάτ του Μαρόκου για το Champions League Αφρικής.

Κάποιος από την κερκίδα πέταξε μαχαίρι, που ευτυχώς δεν τραυμάτισε τον εξτρέμ της Αλ Αχλί, Μαχμούντ Αχμέντ Ιμπραΐμ Χασάν, γνωστό ως Τρεζεγκέ!

Εκείνος πήρε το μαχαίρι και πήγε να το παραδώσει στον διαιτητή ή τον παρατηρητή, αλλά οι αντίπαλοι προσπάθησαν με κάθε τρόπο να το αποτρέψουν για να μην τιμωρηθεί η ομάδα τους.

Δείτε το βίντεο:

🚨 SCÈNE CHOQUANTE ! 😡🤯 Un objet tranchant à été lancé par les supporters du FAR Rabat 🇲🇦 sur Trezeguet ! 🔪 Lorsque le joueur tente de le montrer aux officiels, plusieurs joueurs marocains l’agressent pour récupérer l’objet et le dissimuler. 😵pic.twitter.com/YthxI7hMoD — Onze Masr 🇪🇬 (@onzemasr) November 28, 2025

Πηγή: filathlos.gr