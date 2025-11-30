Απίστευτο συμβάν στο Champions League Αφρικής: Επίθεση με μαχαίρι στον Τρεζεγκέ - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Quantcast
Απίστευτο συμβάν στο Champions League Αφρικής: Επίθεση με μαχαίρι στον Τρεζεγκέ – ΒΙΝΤΕΟ

14:15, 30/11/2025
Απίστευτες σκηνές εκτυλίχθηκαν στον αγώνα μεταξύ της αιγυπτιακής Αλ Αχλί και της FAR Ραμπάτ του Μαρόκου για το Champions League Αφρικής.

Κάποιος από την κερκίδα πέταξε μαχαίρι, που ευτυχώς δεν τραυμάτισε τον εξτρέμ της Αλ Αχλί, Μαχμούντ Αχμέντ Ιμπραΐμ Χασάν, γνωστό ως Τρεζεγκέ!

Εκείνος πήρε το μαχαίρι και πήγε να το παραδώσει στον διαιτητή ή τον παρατηρητή, αλλά οι αντίπαλοι προσπάθησαν με κάθε τρόπο να το αποτρέψουν για να μην τιμωρηθεί η ομάδα τους.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: filathlos.gr

 

