Απίστευτο ξύλο πριν από τον τελικό του Europa League – Πέταγαν τραπέζια - BINTEO - Real.gr

Σοβαρά επεισόδια ανάμεσα σε οπαδούς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Τότεναμ έλαβαν χώρα χθες το βράδυ στους δρόμους του Μπιλμπάο, στο οποίο σήμερα (21/05, 22:00) πραγματοποιείται ο τελικός του Europa League.

Όπως αναφέρουν τα ισπανικά ΜΜΕ, τα πάντα ξεκίνησαν από μία λεκτική διαμάχη, με την πρώτη χειροδικία να φέρνει τη γενικευμένη σύρραξη μεταξύ οπαδών των δύο ομάδων, καθώς εκτός από τις συγκρούσεις σώμα και σώμα, έριξαν διάφορα αντικείμενα, ακόμα και καρέκλες και τραπέζια.

Τα επεισόδια σταμάτησαν μετά από λίγα λεπτά, όταν και έφτασε η αστυνομία. Κάποιος τραυματισμός δεν σημειώθηκε, ενώ επί τόπου είχε φτάσει και ασθενοφόρο για προληπτικούς λόγους.

United and Spurs fans in Spain fighting this night. 🤯 pic.twitter.com/14RW1YVP0R

— UF (@UtdFaithfuls) May 20, 2025