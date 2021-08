Απίστευτης έκτασης επεισόδια και διακοπή στο Νις-Μαρσέιγ: Επίθεση οπαδών σε παίκτες των φιλοξενούμενων, τρεις τραυματίες - ΒΙΝΤΕΟ

Με πληροφορίες από filathlos.gr

Αυτό που ακολούθησε δεν είχε προηγούμενο. Οι οπαδοί της Νις έκαναν μαζική εισβολή στον αγωνιστικό χώρο και απείλησαν να λιντσάρουν τους παίκτες της Μαρσέιγ, από τους οποίους κάποιοι ήταν έτοιμοι να έρθουν στα χέρια μαζί τους.

The full video of Payet vs the Nice fans. pic.twitter.com/UWnaDAiuE8

Σοκαριστικές εικόνες κυκλοφόρησαν από τα αποδυτήρια της Μαρσέιγ. Οι φιλοξενούμενοι αναφέρουν ότι έχουν τρεις παίκτες με χτυπήματα έπειτα από της εισβολή των οπαδών της Νις. Πιο σοβαρές εκδορές έχει ο Λουάν Πέρες που έδειξε στον φακό τα χτυπήματα που αποκόμισε στον λαιμό…

Μέσα στον γενικό χαμό, ο τεχνικός της Μαρσέιγ, Χόρχε Σαμπαόλι είχε έντονο φραστικό επεισόδιο με τον αμυντικό της Νις, Ζαν Κλερ Τοντιμπό και λίγο έλειψε να του επιτεθεί, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο για να επιβάλλουν την τάξη.

Jorge Sampaoli is really wanting to throw down and knock someone out.

Marseille and now Nice squads having a real shuffle now. Basile Boli also wanting to uppercut someone.

Just wow. pic.twitter.com/yHcVRs0tIM