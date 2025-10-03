Aπίθανος Πρίντεζης για το ρεκόρ του Παπανικολάου: «Φτάσαμε να μας περνάνε τα γατάκια» - Real.gr

Ο Κώστας Παπανικολάου έφτασε συνολικά τις 748 συμμετοχές με τη φανέλα του Ολυμπιακού και έγινε ρέκορντμαν στην ιστορία του συλλόγου, ξεπερνώντας τον Γιώργο Πρίντεζη.

Ο τελευταίος με χιούμορ σχολίασε το επίτευγμα και συνεχάρη τον άλλοτε συμπαίκτη του.

«Για τον Κωστάρα, ε; Φτάσαμε στο σημείο να μας περνάνε τα γατάκια σε συμμετοχές. Πωωωω! Τι να κάνεις… Κωστάρα, δεν θα σου ευχηθώ να παίξεις άλλα τόσα παιχνίδια, γιατί αυτό δεν είναι ευχή.

Αλλά θα σου ευχηθώ να είσαι πάντα υγιής για όσο θέλεις να παίξεις ακόμα και να έχεις επιτυχίες με την ομάδα, γιατί ξέρω ότι ειδικά στο στάδιο που είσαι πόσο πολύ το θες και πόσο σημαντικό είναι για την καριέρα σου να τελειώσεις όμορφα όλα αυτά που έχεις φτιάξει.

Να έχεις μόνο επιτυχίες από εδώ και πέρα, υγεία και επιτυχίες. Να είσαι καλός συμπαίκτης, καλός αρχηγός και ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Να είσαι καλά», ήταν το μήνυμα του Πρίντεζη.

Παπανικολάου για το ρεκόρ του: «Θα προτιμούσα να είχαμε πάρει τη νίκη»

Ο Κώστας Παπανικολάου, μετά την ήττα του Ολυμπιακού από τη Ρεάλ Μαδρίτης, μιλώντας για το ρεκόρ συμμετοχών με τη φανέλα των ερυθρόλευκων τόνισε ότι θα προτιμούσε να είχε έρθει η νίκη.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για το ρεκόρ του: «Δεν χωράνε σκέψεις για να πω κάτι έξυπνο για όλα αυτά που έχω ζήσει με αυτόν τον σύλλογο όλα αυτά τα χρόνια. Όλες τις αναμνήσεις μαζί. Καλές, κακές, όμορφες, άσχημες. Με τον κόσμο, με τους συμπαίκτες μου.

Αφήνω πίσω μου, έναν φίλο μου, που και αυτό για εμένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί τη διαδρομή αυτή τη διένυσα με τον Γιώργο (σ.σ. Πρίντεζη) στο μεγαλύτερο κομμάτι της. Πραγματικά ευχαριστώ τον σύλλογο που με έχει εμπιστευτεί όλα αυτά τα χρόνια και μου δίνεται η ευκαιρία να βρίσκομαι εδώ που βρίσκομαι σήμερα».

Για τη διαφορά απόδοσης: «Νομίζω ότι και τα δύο ματς, και το σημερινό και το προχθεσινό, ήταν παρόμοια κατά κάποιον τρόπο. Θέλω να πω ότι στο πρώτο ημίχρονο παίξαμε πάρα πολύ όμορφο μπάσκετ, πήραμε κάποιες καλές διαφορές 10-11 πόντων και τις χάσαμε πάρα πολύ γρήγορα.

Βέβαια, η Ρεάλ είναι μια ομάδα με ποιότητα, που μπορεί να το κάνει αυτό. Αλλά η Ευρωλίγκα είναι αδίστακτη και οι ομάδες είναι όλες καλές κι όταν δουλεύεις για να χτίσεις ένα τέτοιο προβάδισμα, θα πρέπει να συνεχίσεις να δουλεύεις για να το κρατήσεις, για να το αυξήσεις.

Γιατί αν είχαμε αυτό το προβάδισμα στα σημεία που δεν ήμασταν καλά επιθετικά, θα είχαμε το μαξιλαράκι μέσω της άμυνάς μας, να διατηρήσουμε την διαφορά ή να δώσουμε στους καλούς παίκτες μας, σε αυτούς που ήταν ζεστοί σήμερα, τις ανάσες για να προετοιμαστούν καλύτερα για όταν το παιχνίδι θα ήταν στην κόψη.

Παρ’ όλα αυτά, είναι μία ήττα. Σίγουρα, δεν μας αρέσει, αλλά είναι πολύ νωρίς στη σεζόν ακόμα. Κεφάλια ψηλά. Να συνεχίσουμε να δουλεύουμε και να προετοιμαστούμε για το ματς της Κυριακής με το Μαρούσι».

Oι Πειραιώτες έζησαν μια ταλαιπωρία στην επιστροφή τους στην Ελλάδα. Η αποστολή του Ολυμπιακού καθυστέρησε περίπου δύο ώρες να φύγει από τη Μαδρίτη. Ήταν να αναχωρήσει στη 01:00 τα ξημερώματα και τελικά έφυγε στις 03:00.

Επιπλέον, ενώ προσγειώθηκε περίπου στις 7:10 το αεροπλάνο, η αποστολή των ερυθρόλευκων αποβιβάστηκε στις 07:40. Όλο αυτό λόγω των προβλημάτων που υπάρχουν στο «Ελ. Βενιζέλος» τον τελευταίο καιρό με τις πολλές καθυστερήσεις.

Ορισμένα άτομα της αποστολής, μέχρι να πάρουν τη βαλίτσα τους, έφυγαν περίπου στις 08:30 από το αεροδρόμιο.