Από πότε έχει να κάνει η ΑΕΚ γιορτές στην κορυφή του πρωταθλήματος - Real.gr

Ιδανικότερο τρόπο για να κλείσει το 2025 δεν θα μπορούσε να φανταστεί η ΑΕΚ.

Η Ένωση επικράτησε με 2-1 του ΟΦΗ και μετά την απώλεια βαθμών του Ολυμπιακού έμεινε μόνη πρώτη στην βαθμολογία της Super League.

Αυτό είχε να συμβεί σχεδόν 20 χρόνια, αφού τελευταία φορά που η ΑΕΚ έκανε Χριστούγεννα στην κορυφή ήταν το 2007, 18 χρόνια πριν! Εκείνη τη σεζόν είχε επικρατήσει του ΠΑΟΚ με 2-0 και ήταν στο +2 από τον Ολυμπιακό και στο +3 από τον τρίτο Παναθηναϊκό.

Τελικά στο τέλος της σεζόν το πρωτάθλημα είχε πάει στον Πειραιά, ένα πρωτάθλημα που είχε σημαδευτεί από την γνωστή υπόθεση Βάλνερ.

ΠΗΓΗ: filathlos.gr