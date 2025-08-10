Από τη Λίβερπουλ στην Αλ Χιλάλ ο Νούνιες - Real.gr

Ο διεθνής Ουρουγουανός επιθετικός, Ντάργουιν Νούνιες, μεταγράφηκε στη σαουδαραβική Αλ Χιλάλ από τη Λίβερπουλ, πρωταθλήτρια της Premier League, με τριετές συμβόλαιο, όπως ανακοίνωσαν το Σάββατο (9/8) και οι δύο σύλλογοι.

Οι οικονομικές λεπτομέρειες της μεταγραφής δεν αποκαλύφθηκαν, αλλά βρετανικά ΜΜΕ μετέδωσαν ότι οι Σαουδάραβες κατέβαλαν 53 εκατ. ευρώ στους «reds».

«Η Εταιρεία του Συλλόγου Αλ Χιλάλ με χαρά ανακοινώνει την υπογραφή του Ουρουγουανού επιθετικού Ντάργουιν Νούνιες από τη Λίβερπουλ FC με τριετές συμβόλαιο», ανέφερε η σαουδαραβική ομάδα στην ιστοσελίδα της.

Η Αλ Χιλάλ πρόσθεσε επίσης ότι «…ο Νούνιες μόλις εντάχθηκε στην ομάδα κατά την τρέχουσα καλοκαιρινή προετοιμασία στη Γερμανία».