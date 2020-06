Από τη Νόριτς το ένα από τα δύο θετικά δείγματα κορωνοϊού στην Πρέμιερ Λιγκ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Η Νόριτς Σίτι μπορεί να επιβεβαιώσει ότι ένας από τους ποδοσφαιριστές της βρέθηκε θετικός στις εξετάσεις για κορονοϊό. Ευθυγραμμιζόμενοι με το πρωτόκολλο της Premier League, ο παίκτης τέθηκε σε καραντίνα για μία περίοδο επτά ημερών πριν τεθεί εκ νέου σε τεστ για κορωνοϊό,» αναφέρει στη σχετική ανακοίνωσή του ο αγγλικός σύλλογος.

Ως εκ τούτου, η διεξαγωγή του αγώνα της Νόριτς με τη Σαουθάμπτον, προγραμματισμένος για την ερχόμενη Παρασκευή (19/6) βρίσκεται στον... αέρα, στην αγωνιστική επανέναρξη της Premier League. Μέχρι στιγμής, καμία ομάδα όμως δεν έχει γνωστοποιήσει πληροφορίες ως προς το δεύτερο θετικό δείγμα, την ώρα που η Τότεναμ ανακοίνωσε ότι δεν πρόκειται για δικό της ποδοσφαιριστή.

Η επανεκκίνηση της Premier League έχει οριστεί για τις 17 Ιουνίου, με τη διεξαγωγή των αναμετρήσεων Άστον Βίλα-Σέφιλντ Γιουνάιτεντ και Μάντσεστερ Σίτι-Άρσεναλ.

Norwich City can confirm that one of its players has returned a positive test result following the recent round of COVID-19 testing

In line with the Premier League’s protocols, the player will now self-isolate for a period of seven days before being tested again at a later date