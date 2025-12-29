Αποχωρεί από τον Ολυμπιακό ο Λι – Εκεί συνεχίζει την καριέρα του - Real.gr

Επιστρέφει στην Τουρκία ο Σέιμπεν Λι. Ο Αμερικανός γκαρντ ετοιμάζει βαλίτσες για Κωνσταντινούπολη, καθώς ο Ολυμπιακός ήρθε σε συμφωνία με την Αναντολού Εφές για την παραχώρησή του.

Μετά από την προσθήκη του Μόντε Μόρις η θέση του Λι στο ροτέισον του Γιώργου Μπαρτζώκαέ γινε ακόμη πιο περιορισμένη. Κάπου εκεί εμφανίστηκε η ομάδα της Πόλης, που προσπαθεί να κάνει μία νέα αρχή με τον Πάμπλο Λάσο στο «τιμόνι».

Η Αναντολού Εφές θα καλύψει το συμβόλαιό του έως το τέλος της τρέχουσας περιόδου, με τον Αμερικανό να έχει συμφωνία και για την σεζόν 2026/27 με τους Πειραιώτες, οι οποίοι θα έχουν το δικαίωμα είτε να ενεργοποιήσουν την option για την επόμενη χρονιά, είτε να ολοκληρώσουν τη συνεργασία τους μαζί του.

Ο Σέιμπεν Λι ήταν προσωπική επιλογή του προπονητή της Αναντολού Εφές, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται εδώ και αρκετές ημέρες σε επικοινωνία. Σε 11 αγώνες στην φετινή Euroleague ο Αμερικανός έχει 3.5 πόντους (44.5 % δίποντο, 35.8% τρίποντο, 81.8% βολές) και 1.5 ασίστ ανά 11:24.

