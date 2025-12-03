Αποκάλυψη – βόμβα για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο - Είχε ζητήσει να φύγει από τους Μπακς - Real.gr

Θολό είναι το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μπακς. Όπως αποκάλυψε ο Μπράιαν Γουίντχορστ του ESPN, ο 31χρονος σούπερ σταρ είχε ζητήσει πριν την έναρξη της σεζόν ανταλλαγή και εν συνεχεία αποφάσισε να μείνει υπό την προϋπόθεση πως η ομάδα θα ήταν ανταγωνιστική. Πράγμα που δεν συμβαίνει ως τώρα.

«Ο Γιάννης ήθελε να πάει στους Νικς το καλοκαίρι. Οι Μπακς κάλεσαν τους Νικς και ζήτησαν μια προσφορά για τον Γιάννη. Ο Γιάννης είχε ζητήσει ανταλλαγή πριν την έναρξη της σεζόν, αλλά μετά κατάπιε την περηφάνιά του και αφοσιώθηκε στην σεζόν με τους Μπακς, αρκεί η ομάδα να κερδίζει.

Όμως η ομάδα δεν είναι καλή. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει στάση. Ξέρω πως πολλοί στην λίγκα περιμένουν πως δεν θα είναι στο Μιλγουόκι την επόμενη σεζόν», ανέφερε ο Γουίντχορστ.

πηγή: filathlos.gr