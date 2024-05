Αποκλεισμός-σοκ για Τζόκοβιτς στη Ρώμη: Ηττα με 2-0 σετ από τον Ταβίλο - ΒΙΝΤΕΟ

Ήταν φυσικά η πρώτη φορά που ο Ταβίλο εξασφάλισε την πρόκριση στον 4ο γύρο του Internazionali BNL d’Italia και η 2η συνολικά σε διοργάνωση Masters 1000, μετά την επιτυχία του στο Indian Wells του 2023.

Από την πλευρά του νομίσματος, ο «Νολε» αποχωρεί για πρώτη φορά στην καριέρα του από τον 3ο γύρο του τουρνουά, καθώς μέχρι τώρα έφτανε τουλάχιστον έως τους προημιτελικούς στις 18 παρουσίες του.

Η σημερινή, παράλληλα, ήταν η μόλις 2η ήττα του 37χρονου Σέρβου επί συνόλου 48 αναμετρήσεων απέναντι σε παίκτες εκτός Top 10 στο τουρνουά. Η πρώτη είχε σημειωθεί επτά χρόνια νωρίτερα και συγκεκριμένα το 2017 από τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ στον τελικό.

Εντός του 2024 ήταν η 5η ήττα του κορυφαίου τενίστα όλων των εποχών και κατόχου 24 Grand Slam (ρεκόρ 12-5). Ο «Νολε» παραμένει χωρίς τίτλο μέσα στο τρέχων έτος και καλείται ενόψει του Roland Garros να βγάλει αντίδραση.

Ο Νο1 του κόσμου τελείωσε το παιχνίδι με 8 άσους, τους διπλάσιους από τον Ταβίλο, και 5 διπλά λάθη, τη στιγμή που ο νικητής του αγώνα δεν είχε κανένα! Είχε επιτυχία μόλις στο 52% των πρώτων σερβίς που επιχείρησε, σε σχέση με το 71% του αντιπάλου του, κερδίζοντας το 70% των πόντων (19/27) και το 44% στο δεύτερο (11/25), την ίδια ώρα που ο Ταβίλο είχε 77% σε κερδισμένους πόντους (23/30) και 75% στο δεύτερο (9/12), χωρίς να αντιμετωπίσει ούτε ένα break-point από τον Σέρβο!

Είχε επίσης 7 winners περισσότερους από τον Τζόκοβιτς (22-15) και 7 λιγότερα αβίαστα λάθη (15-22), ενώ στις επιστροφές ο Σέρβος είχε μόλις 24% (10/42), με τον Ταβίλο να φτάνει στο 42% (22/52).

Rome is stunned ??

Alejandro Tabilo claims the biggest win of his career so far, defeating number 1 seed Djokovic 6-2 6-3 in 67 minutes at the @InteBNLdItalia#IBI24pic.twitter.com/ptutzb1LTj