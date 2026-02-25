Απολαμβάνεις το Champions League μέσα από την προσφορά* γνωριμίας του Pamestoixima.gr - Real.gr

• Δώρο* 2 μήνες COSMOTE TV από το Pamestoixima.gr κι επιπλέον 3.000 έπαθλα* χωρίς κατάθεση.

Τα playoffs του Champions League ολοκληρώνονται σήμερα. Τέσσερα παιχνίδια περιλαμβάνει το πρόγραμμα.

Στις 19:45 ξεκινάει το παιχνίδι Αταλάντα-Ντόρτμουντ (0-2 το πρώτο ματς) και ακολουθούν στις 22:00 οι αγώνες Γιουβέντους-Γαλατασαράι (2-5), Παρί Σεν Ζερμέν-Μονακό (3-2) και Ρεάλ Μαδρίτης-Μπενφίκα (1-0).

Το Pamestoixima.gr έχει σούπερ προσφορά* για το Champions League και πολλές ενισχυμένες αποδόσεις.

Δώρο* 2 μήνες COSMOTE TV από το Pamestoixima.gr

Το Champions League, το Europa League, το Conference League και τα πρωταθλήματα συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό κι εσύ μπορείς να τα απολαύσεις όλα στην COSMOTE TV! Οι αγώνες του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ και τα ευρωπαϊκά ματς του ΠΑΟΚ σε περιμένουν για μοναδικές στιγμές διασκέδασης!

Με τη σούπερ, αποκλειστική προσφορά* γνωριμίας του Pamestoixima.gr, παρακολουθείς όλο το αθλητικό περιεχόμενο της COSMOTE TV για δύο μήνες εντελώς δωρεάν*, χωρίς κατάθεση! Βάζεις το promocode COSMOTETV στο απαραίτητο πεδίο, ενώ επιπλέον, κάνεις δικά σου και 3.000 έπαθλα*!

Επιπλέον, στην COSMOTE TV απολαμβάνεις ελληνικό πρωτάθλημα, ιταλική λίγκα, μεγάλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, μηχανοκίνητο αθλητισμό, τουρνουά τένις και πολλά ακόμα αθλήματα.

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις.

«21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |».