Απολύθηκε από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Αμορίμ - Real.gr

Παρελθόν από τον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποτελεί ο Ρούμπεν Αμορίμ!

Οι «κόκκινοι διάβολοι» επισημοποίησαν την απόλυση του 40χρονου τεχνικού, ο οποίος αποχωρεί μετά έναν χρόνο και δύο μήνες.

Ο Αμορίμ φαίνεται να έχει ήδη αποχαιρετήσει τους παίκτες του και να αποχώρησε από το προπονητικό κέντρο της ομάδας.

Ο Ντάρεν Φλέτσερ θα αναλάβει τα καθήκοντα προπονητή μέχρι να βρεθεί ο νέος.

Η Γιουνάιτεντ δεν έχει ξεκινήσει καλά τη σεζόν και βρίσκεται στην 6η θέση του βαθμολογικού πίνακα της Premier League.

Μέχρι στιγμής μετράει 8 νίκες, 7 ισοπαλίες και 5 ήττες σε 20 παιχνίδια.

Χθες ήρθε ισόπαλη 1-1 με τη Λιντς, κάτι που αποτέλεσε και τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο Πορτογάλος κέρδισε μόλις 24 από τα 63 παιχνίδια του, κάτι το οποίο σημαίνει πως το ποσοστό του στις νίκες ήταν στο 38,7%!

