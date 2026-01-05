Απολύθηκε από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Αμορίμ - Real.gr

Σύνοψη από το
- Οι «κόκκινοι διάβολοι» επισημοποίησαν την απόλυση του 40χρονου τεχνικού, Αμορίμ, ο οποίος αποχωρεί μετά έναν χρόνο και δύο μήνες.
- Η Γιουνάιτεντ δεν έχει ξεκινήσει καλά τη σεζόν και βρίσκεται στην 6η θέση της Premier League, με την ισοπαλία 1-1 με τη Λιντς να αποτελεί τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι.
- Ο Ντάρεν Φλέτσερ θα αναλάβει τα καθήκοντα προπονητή μέχρι να βρεθεί ο νέος, ενώ κατά τη θητεία του, ο Πορτογάλος κέρδισε μόλις 24 από τα 63 παιχνίδια του.
Ο Αμορίμ φαίνεται να έχει ήδη αποχαιρετήσει τους παίκτες του και να αποχώρησε από το προπονητικό κέντρο της ομάδας.
Μέχρι στιγμής μετράει 8 νίκες, 7 ισοπαλίες και 5 ήττες σε 20 παιχνίδια.
Χθες ήρθε ισόπαλη 1-1 με τη Λιντς, κάτι που αποτέλεσε και τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι.
Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο Πορτογάλος κέρδισε μόλις 24 από τα 63 παιχνίδια του, κάτι το οποίο σημαίνει πως το ποσοστό του στις νίκες ήταν στο 38,7%!
