Απόψε η απονομή της Χρυσής Μπάλας: Ντεμπελέ και Γιαμάλ τα φαβορί - Real.gr

Η τελετή για την απονομή της Χρυσής Μπάλας, ο θεσμός του France Football που έχει καθιερωθεί από το 1956 και βραβεύει τους κορυφαίους και τις κορυφαίες στο ποδόσφαιρο, θα διεξαχθεί σήμερα στις 21:40 και θα μεταδοθεί από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Τα δύο μεγάλα φαβορί για τη σπουδαιότερη διάκριση είναι ο Ουσμάν Ντεμπελέ και ο Λαμίν Γιαμάλ, με τον νικητή να κερδίζει το τρόπαιο για πρώτη φορά στην καριέρα του, παίρνοντας τη «σκυτάλη» από τον περσινό νικητή, Ρόδρι.

Αναλυτικά οι υποψηφιότητες Χρυσής Μπάλας στους άνδρες:

Υποψήφιοι για κορυφαίοι παίκτες της χρονιάς:

Ουσμάν Ντεμπελέ

Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα

Τζουντ Μπέλιγχαμ

Ντεζιρέ Ντουέ

Ντένζελ Ντούμφρις

Σερού Γκιρασί

Έρλινγκ Χάαλαντ

Βίκτορ Γκιόκερες

Ασράφ Χακίμι

Χάρι Κέιν

Χβίτσα Κβαρατσχέλια

Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι

Αλέξις ΜακΆλιστερ

Λαουτάρο Μαρτίνες

Σκοτ ΜακΤόμινεϊ

Κιλιάν Εμπαπέ

Νούνο Μέντες

Ζοάο Νέβες

Πέδρι

Κόουλ Πάλμερ

Μάικλ Ολίσε

Ραφίνια

Ντέκλαν Ράις

Φαμπιάν Ρουίθ

Βίρτζιλ Φαν Ντάικ

Βινίσιους

Μοχάμεντ Σαλάχ

Φλοριάν Βιρτζ

Βιτίνια

Λαμίν Γιαμάλ

Kopa Trophy (καλύτερος νέος παίκτης)

Αγιούμπ Μπουαντί

Πο Κουμπαρσί

Ντεζιρέ Ντουέ

Εστεβάο

Ντιν Χούισεν

Μάιλς Λουίς-Σκέλι

Ροντρίγκο Μόρα

Ζοάο Νέβες

Λαμίν Γιαμάλ

Κενάν Γιλντίζ

Yachine Trophy (καλύτερος τερματοφύλακας)

Άλισον

Γιασίν Μπόνο

Λουκάς Σεβαλιέ

Τιμπό Κουρτουά

Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα

Εμιλιάνο Μαρτίνεζ

Γιαν Όμπλακ

Νταβίντ Ράγια

Ματς Σελς

Γιαν Ζόμερ

Cruyff Trophy (καλύτερος προπονητής σε σύλλογο/εθνική ομάδα)

Αντόνιο Κόντε

Λουίς Ενρίκε

Χάνσι Φλικ

Έντσο Μαρέσκα

Άρνε Σλοτ

Υποψήφιες ως καλύτερες ομάδες της χρονιάς

Μπαρτσελόνα

Μποταφόγκο

Τσέλσι

Λίβερπουλ

Παρί Σεν Ζερμέν

Αναλυτικά οι υποψηφιότητες Χρυσής Μπάλας στις γυναίκες:

Υποψήφιες για κορυφαίες παίκτριες της χρονιάς:

Λούσι Μπρόνζ

Μπάρμπρα Μπάντα

Αϊτάνα Μπονμάτι

Σάντι Μπάλτιμορ

Μαριονά Καλντέντεϊ

Κλάρα Μπιλ

Σοφία Καντόρε

Στεφ Κάτλεϊ

Μέλτσι Ντουμορνέι

Τέμουα Τσαουίνγκα

Έμιλι Φοξ

Κριστιάνα Γκιρέλι

Έσθερ Γκονζάλες

Καρολίν Γκράχαμ Χάνσεν

Πάτρι Γκιγιάρο

Αμάντα Γκουτιέρες

Χάνα Χάμπτον

Περνίλ Χάρντερ

Λίντσεϊ Χιπς

Κλόε Κέλι

Μάρτα

Φρίντα Λεονάρντσεν Μάανουμ

Έβα Παγιόρ

Κλάρα Ματέο

Αλέσια Ρούσο

Κλαούντια Πίνα

Αλεξία Πουτέγιας

Γιοχάνα Ρίτινγκ Κανέριντ

Καρολίν Βέιε

Λία Γουίλιαμσον

Kopa Trophy (καλύτερη νεαρή παίκτρια)

Αν-Κατρίν Μπέργκερ

Κάτα Κολ

Χάνα Χάμπτον

Τζιαμάκα Νζαντοζί

Ντάφνε φαν Ντόμσελάαρ

Yachine Trophy (καλύτερη τερματοφύλακας)

Μικέλε Αγκιεμάνγκ

Λίντα Καϊσέδο

Γουίκι Καπτέιν

Βίκι Λόπεθ

Κλαούντια Μαρτίνεθ Ομπάντο

Cruyff Trophy (καλύτερη προπονήτρια σε σύλλογο/εθνική ομάδα)

Σόνια Μπομπάστορ

Άρθουρ Ελίας

Ζουστίν Μαντούγκου

Ρενέ Σλέγκερς

Σαρίνα Βίγκμαν

Υποψήφιες ως καλύτερες ομάδες της χρονιάς

Άρσεναλ

Μπαρτσελόνα

Τσέλσι

Λιόν

Ορλάντο Πράιντ

