Απόψε στη Θεσσαλονίκη ο Νουά για τον Άρη - Real.gr

Σε ελληνικό έδαφος αναμένεται να φτάσει απόψε για τον Άρη ο Αμίν Νουά.

Ο 28χρονος Γάλλος πάουερ φόργουορντ, την απόκτηση του οποίου γνωστοποίησαν- επίσημα- νωρίτερα σήμερα οι «κιτρινόμαυροι», πρόκειται να αφιχθεί το βράδυ στη Θεσσαλονίκη από την πατρίδα του.

Αύριο το πρωί θα υποβληθεί στις απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις και λίγες ώρες αργότερα είναι πιθανό να παρακολουθήσει διά ζώσης την αναμέτρηση του Άρη, με αντίπαλο τη Μύκονο (16:00, ERTSPORTS1) στο Αλεξάνδρειο, για την 6η αγωνιστική της Greek Basketball League.

Την Κυριακή (9/11) θα προπονηθεί για πρώτη φορά με την ομάδα και, εφόσον κυλήσουν όλα ομαλά, θα τεθεί στη διάθεση του Ιγκόρ Μίλιτσιτς για το, εντός έδρας, παιχνίδι του Άρη με αντίπαλο την Μπαχτσετσεχίρ την Τρίτη (11/11, 20:00), στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής του EuroCup.