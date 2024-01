Αποσύρθηκε από το Australian Open ο Ναδάλ

«Στο τελευταίο μου παιχνίδι στο Μπρισμπέιν είχα ένα μυϊκό πρόβλημα. Μόλις πήγα στη Μελβούρνη και έκανα μαγνητική, διαπιστώθηκε πως είναι μια μικρή θλάση, όχι στο ίδιο σημείο που είχα το πρόβλημα, οπότε αυτό είναι καλό. Αυτή τη στιγμή δεν είμαι σε κατάσταση για να παίξω σε έναν αγώνα πέντε σετ. Θα επιστρέψω στην Ισπανία για να εξεταστώ από τον γιατρό μου, να κάνω θεραπεία και να ξεκουραστώ», ανέφερε σε tweet του ο Ναδάλ.

Hi all, during my last match in Brisbane I had a small problem on a muscle that as you know made me worried. Once I got to Melbourne I have had the chance to make an MRI and I have micro tear on a muscle, not in the same part where I had the injury and that’s good news.

Right… pic.twitter.com/WpApfzjf3C