Αποτελέσματα ΝΒΑ: Σπουδαίο «διπλό» για Λέικερς - Real.gr

Eπτά παιχνίδια περιελάμβανε η αποψινή βραδιά στο NBA, με τους Λος Άντζελες Λέικερς να παίρνουν μεγάλη νίκη στην έδρα των Φιλαδέλφεια Σίξερς.

Στα άλλα αποτελέσματα, οι Θάντερ συνέχισαν το νικηφόρο σερί τους, “διαλύοντας” τους Γιούτα Τζαζ, ενώ οι Ουόριορς έφυγαν αλώβητοι από την έδρα των Σικάγο Μπουλς.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Νιου Γιορκ Νικς – Ορλάντο Μάτζικ 106-100

Τορόντο Ράπτορς – Μπόστον Σέλτικς 113-121

Σάρλοτ Χόρνετς – Ντένβερ Νάγκετς 106-115

Μέμφις Γκρίζλις – Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 119-96

Σικάγο Μπουλς – Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς 91-123

Φιλαδέλφεια Σίξερς – Λος Άντζελες Λέικερς 108-112

Γιούτα Τζαζ – Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ 101-131