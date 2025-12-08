Quantcast
Αποτελέσματα ΝΒΑ: Σπουδαίο «διπλό» για Λέικερς - Real.gr
real player

Αποτελέσματα ΝΒΑ: Σπουδαίο «διπλό» για Λέικερς

09:54, 08/12/2025
Αποτελέσματα ΝΒΑ: Σπουδαίο «διπλό» για Λέικερς

Eπτά παιχνίδια περιελάμβανε η αποψινή βραδιά στο NBA, με τους Λος Άντζελες Λέικερς να παίρνουν μεγάλη νίκη στην έδρα των Φιλαδέλφεια Σίξερς.

Στα άλλα αποτελέσματα, οι Θάντερ συνέχισαν το νικηφόρο σερί τους, “διαλύοντας” τους Γιούτα Τζαζ, ενώ οι Ουόριορς έφυγαν αλώβητοι από την έδρα των Σικάγο Μπουλς.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Νιου Γιορκ Νικς – Ορλάντο Μάτζικ 106-100
Τορόντο Ράπτορς – Μπόστον Σέλτικς 113-121
Σάρλοτ Χόρνετς – Ντένβερ Νάγκετς 106-115
Μέμφις Γκρίζλις – Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 119-96
Σικάγο Μπουλς – Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς 91-123
Φιλαδέλφεια Σίξερς – Λος Άντζελες Λέικερς 108-112
Γιούτα Τζαζ – Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ 101-131

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Στους δρόμους αγροτοκτηνοτρόφοι στο Ηράκλειο - Ένταση στο αεροδρόμιο, χημικά και πετροπόλεμος

Στους δρόμους αγροτοκτηνοτρόφοι στο Ηράκλειο - Ένταση στο αεροδρόμιο, χημικά και πετροπόλεμος

13:10 08/12
Μητσοτάκης: Η πόρτα μου είναι ανοιχτή για τους αγρότες - Καλό είναι ο διάλογος να γίνει με τους δρόμους ανοιχτούς

Μητσοτάκης: Η πόρτα μου είναι ανοιχτή για τους αγρότες - Καλό είναι ο διάλογος να γίνει με τους δρόμους ανοιχτούς

11:30 08/12
«Υγεία πάνω απ’ όλα 2025»: Δείτε LIVE το συνέδριο

«Υγεία πάνω απ’ όλα 2025»: Δείτε LIVE το συνέδριο

09:50 08/12
Δίκη για τη δολοφονία του τοπογράφου στο Ψυχικό: Τι πρότεινε η Εισαγγελέας για τους δύο κατηγορούμενους

Δίκη για τη δολοφονία του τοπογράφου στο Ψυχικό: Τι πρότεινε η Εισαγγελέας για τους δύο κατηγορούμενους

12:33 08/12
Τραγωδία στην Ξάνθη: 36χρονος αφού χτύπησε με ΙΧ και εγκατέλειψε 71χρονο δικυκλιστή που πέθανε, έπεσε σε μάντρα και σκοτώθηκε ο αδελφός του

Τραγωδία στην Ξάνθη: 36χρονος αφού χτύπησε με ΙΧ και εγκατέλειψε 71χρονο δικυκλιστή που πέθανε, έπεσε σε μάντρα και σκοτώθηκε ο αδελφός του

12:27 08/12
Ζάκυνθος: «Να εγκαταλείψω εγώ το παιδί μου;» - Τι απαντά ο πατέρας του 2χρονου που πέθανε μετά την επίθεση σκύλου

Ζάκυνθος: «Να εγκαταλείψω εγώ το παιδί μου;» - Τι απαντά ο πατέρας του 2χρονου που πέθανε μετά την επίθεση σκύλου

12:52 08/12
Eurovision 2026: Ποιες χώρες ψήφισαν υπέρ και ποιες κατά για τη συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό - ΧΑΡΤΕΣ

Eurovision 2026: Ποιες χώρες ψήφισαν υπέρ και ποιες κατά για τη συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό - ΧΑΡΤΕΣ

12:44 08/12
Τα τρία τυχερά ζώδια της εβδομάδας 8-14 Δεκεμβρίου 2025 – Νέες ευκαιρίες και όνειρα που γίνονται πραγματικότητα

Τα τρία τυχερά ζώδια της εβδομάδας 8-14 Δεκεμβρίου 2025 – Νέες ευκαιρίες και όνειρα που γίνονται πραγματικότητα

13:01 08/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved