Αποθεώνει την Εθνική μας ομάδα ο αγγλικός Τύπος: «Ξεφτιλιστήκαμε μέσα στο Γουέμπλεϊ…»

Κατάπιε την… γλώσσα του και το BBC με τη νίκη της Ελλάδας επί της Αγγλίας!

Η Ελλάδα συνέθεσε ένα έπος μέσα στο Γουέμπλεϊ, αφού για πρώτη φορά στην ιστορία της επικράτησε σε αγώνα της Αγγλίας (1-2). Ο Παυλίδης ήταν ο άνθρωπος που με τα δύο του γκολ χάρισε στη χώρα μας μια από τις σπουδαιότερες στιγμές της ιστορίας της.

Μια νίκη ανέλπιστη, κόντρα στην ομάδα που ήταν φιναλίστ στα δύο τελευταία Euro. Η εθνική μας ομάδα προηγούταν μέχρι το 87? όταν ο Μπέλιγχαμ ισοφάρισε και έβαλε τις καρδιές των Άγγλων στη θέση τους.

"Who else?"

Ακόμα και το BBC πανηγύρισε το γκολ, αφού στο twitter του έβαλε τη φωτογραφία του Άγγλου σκόρερ και έγραψε «Ποιος άλλος; Ο Μπέλγχαμ γλιτώνει την Αγγλία».

Ο Παυλίδης ωστόσο δεν είχε πει την τελευταία του λέξη και στις καθυστερήσεις του αγώνα έγραψε τον μοναδικό επίλογο, σημειώνοντας το νικητήριο γκολ της αναμέτρησης.

Και μπορεί όλη η Αγγλία να έχασε την όρεξή της εκείνη τη στιγμή, όμως το χιούμορ δεν έλειψε από τον άνθρωπο που διαχειρίζεται τα social media των «λιονταριών».

We spoke too soon! ??

Greece have beaten England for the first time ever in their history! ???? #ENGGREhttps://t.co/P02ZROFCUPpic.twitter.com/pNrbz59Sue