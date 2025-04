Αποθέωση για τον Μεντιλίμπαρ από ισπανικά ΜΜΕ: «Θεός του Ολύμπου, άλλος ένας τίτλος στη βιτρίνα του» - Real.gr

Σύσσωμος ο ισπανικός τύπος -εφημερίδες και ιστοσελίδες-αποθεώνουν τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, που πανηγύρισε χθες (13/4) το βράδυ την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

«Δεν είμαι προπονητής της πρώτης ή της δεύτερης Κατηγορίας, είμαι προπονητής ποδοσφαίρου. Είμαι ένας “αντι-μοντέρνος προπονητής”. Αυτές οι λέξεις καθορίζουν τέλεια έναν άνθρωπο όπως ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ: απλός, ταπεινός, προσγειωμένος και πραγματιστής», γράφει η εφημερίδα «Sport».

«Και τα πάει πολύ καλά με τον τρόπο που κάνει τα πράγματα. Μετά από μια καριέρα που βασίστηκε στη σκληρή δουλειά και την αφοσίωση στο ισπανικό ποδόσφαιρο, ο γεννημένος στη Θαλντιμπάρ προπονητής γεύτηκε τη δόξα με τη Σεβίλλη, κατακτώντας το Europa League (2022-23).

Όλα αλλάζουν τόσο γρήγορα στον κόσμο του ποδοσφαίρου που η μνήμη είναι τόσο μικρή. Πέντε μήνες μετά το ευρωπαϊκό τρόπαιο, ο σύλλογος της Σεβίλλης εξάντλησε την υπομονή του και αποφάσισε να απομακρύνει τον Μεντιλίμπαρ λόγω κακών αποτελεσμάτων.

Μια απόφαση τόσο εκπληκτική όσο και άδικη», σημειώνει η «Sport» στο αφιέρωμά της για τον Βάσκο προπονητή του Ολυμπιακού και συνεχίζει:

«Με ένα αξιοζήλευτο βιογραφικό, μια άλλη ευκαιρία ήταν σύντομα να φτάσει. Τον Μάρτιο του 2024, ο Μεντιλίμπαρ ανέλαβε τον Ολυμπιακό. Έφτασε σε μια περίοδο αστάθειας για την ελληνική ομάδα, αλλά είναι πραγματικός ειδικός στο να ηρεμεί τα νερά.

Χωρίς κανένα κόλπο και εκκεντρικότητα, ο Βάσκος τεχνικός μεταμόρφωσε την ομάδα και επέστρεψε στην κορυφή με έναν ακόμη τίτλο. Μπήκε στον Όλυμπο από την κεντρική πόρτα, καθώς κατάφερε να κερδίσει το Conference League, τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο του ελληνικού συλλόγου.

Το “success story” με τον Ολυμπιακό δεν τελειώνει εδώ. Άλλος ένας τίτλος για τη βιτρίνα οτυ. Με τρεις αναμετρήσεις να απομένουν για την ελληνική Super League, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στέφθηκε μαθηματικά πρωταθλήτρια την Κυριακή μετά τη νίκη επί της ΑΕΚ.

Δεν είχαν κατακτήσει το πρωτάθλημα από τη σεζόν 2020/21 και, τόσο τις σεζόν 2022/23 όσο και 2023/24, τερμάτισαν δευτεραθλητές πίσω από την ΑΕΚ Αθηνών και τον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα. Αλλά με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο τιμόνι, όλα φαίνονται πιο απλά.

Ο τίτλος, που φέρει τη σφραγίδα του Ισπανού προπονητή, είναι ο 48ος στην ιστορία του Ολυμπιακού, του πιο επιτυχημένου συλλόγου στην Ελλάδα, με πλεονέκτημα 28 τροπαίων έναντι του Παναθηναϊκού, που έχει κατακτήσει 20 πρωταθλήματα από την πρώτη διοργάνωση το 1928.

Επιπλέον, ο Μεντιλίμπαρ ισοφάρισε τον Πεπ Σεγκούρα, ο οποίος κατέκτησε το πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό τη σεζόν 2007/08, ενώ ο Μίτσελ το πέτυχε δύο φορές (2012/13 και 2013/14) και ο Ερνέστο Βαλβέρδε τρεις φορές (2008/2009, 2010/2011/2011 και 2010).

Το πάρτι θα μπορούσε να είναι ακόμα πιο ολοκληρωμένο για τον άνθρωπο από τη Θαλντιμπάρ. Θα αναζητήσει το ντανπλ στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας στις 17 Μαΐου, όπου θα αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ. Εάν κερδίσει, ο Μεντιλίμπαρ θα προσθέσει τον όγδοο τίτλο του ως προπονητής: Super League, Conference League, Europa League, και Regional Preferente League, Third Division, Second Division B και Second Division με Αράτια, Μπασκόνια, Λανθαρότε και Βαγιαδολίδ».

