Αποθέωση στην Αγγλία για τον Κωστούλα: «Η Ελλάδα αξίζει να πάρει πίσω τα μάρμαρα του Παρθενώνα για αυτό το γκολ» - Real.gr

Η Μπράιτον ήταν με την πλάτη στον τοίχο στις καθυστερήσεις του ματς με την Μπόρνμουθ, αλλά ο Μπάμπης Κωστούλας με ένα… εξωγήινο ψαλιδάκι ισοφάρισε τη Μπόρνμουθ και έσωσε τον βαθμό για την ομάδα του.

Ο 18χρονος στράικερ σκόραρε με ένα απίθανο ανάποδο ψαλίδι στο 90’+1′ και φυσικά όλοι στην Αγγλία (και όχι μόνο) ασχολούνται μαζί του.

«Πίστεψε τη στιγμή», ανέφερε σε ανάρτησή του ο διεθνής επιθετικός

Trust the moment ✂️💙 pic.twitter.com/RNRrlPs628 — Charalampos Kostoulas (@c_kostoulas) January 20, 2026

Ο ιστότοπος We Are Brighton, πόσταρε ένα επικό σχόλιο, το οποίο συσχέτισε το γκολ του Κωστούλα με τα… μάρμαρα του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Βρετανικό μουσείο.

Συγκεκριμένα, αναφέρει πως «Η Ελλάδα αξίζει να πάρει πίσω τα Ελγίνεια Μάρμαρα σε αντάλλαγμα για αυτή τη στιγμή ΛΑΜΨΗΣ από τον Κωστούλα», σε μια δόση φυσικά υπερβολής αλλά και θαυμασμού για την γκολάρα που σημείωσε ο 18χρονος.

Greece deserve to get the Elgin Marbles back in exchange for this moment of BRILLIANCE from Kostoulas #BHAFC pic.twitter.com/50XQYOSioZ — We Are Brighton (@wearebrighton) January 19, 2026

«Εκπληκτικό ψαλιδάκι από τον Κωστούλα έσωσε στο τέλος τον βαθμό για την Μπράιτον», ανέφερε το Skysports, με τον Guardian να αναφέρει με τη σειρά της: «Το υπέροχο ψαλιδάκι του Κωστούλα έσωσε τον βαθμό για την Μπράιτον και αρνήθηκε τη νίκη της Μπόρνμουθ». Στο ίδιο ύφος κινήθηκαν Reuters και Telegraph που στις σελίδες τους έγραψαν πως «Το ψαλιδάκι του Κωστούλα έδωσε τον βαθμό στην Μπράιτον κόντρα στην Μπόρνμουθ».

«Ήταν μια στιγμή που ο Χαράλαμπος Κωστούλας δεν θα ξεχάσει ποτέ», είναι η ατάκα με την οποία ξεκινά το άρθρο του BBC Sports.

Ο νεαρός επιθετικός της Μπράιτον, που πέρασε ως αλλαγή και διαμόρφωσε το τελικό 1-1, μίλησε μετά το τέλος του αγώνα για το πανέμορφο τελείωμά του, εξηγώντας πως δεν πρόκειται για κάτι… πρωτόγνωρο για τον ίδιο.

Όπως ανέφερε στις δηλώσεις του, πρόκειται για μια κίνηση που δουλεύει συχνά στις προπονήσεις και την οποία έχουν δει αρκετές φορές και οι συμπαίκτες του, υπογραμμίζοντας ότι απλώς αυτή τη φορά βγήκε στο γήπεδο την κατάλληλη στιγμή.

Παράλληλα, δεν έκρυψε τη χαρά του για το γεγονός ότι το γκολ χάρισε έναν πολύτιμο βαθμό στην ομάδα του, τονίζοντας πως του αρέσει να δοκιμάζει τέτοια τελειώματα όταν του παρουσιαστεί η ευκαιρία.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 WHAT A GOAL FROM KOSTOULAS AGAINST BOURNEMOUTH! 🤯🤯pic.twitter.com/cWrilBkWuy — Tekkers Foot (@tekkersfoot) January 19, 2026

Όσα δήλωσε:

«Για εσάς ίσως ήταν η πρώτη φορά που το βλέπετε αυτό το γκολ, αλλά ο Λιούις (Ντανκ) το έχει δει πολλές φορές στις προπονήσεις. Μου αρέσει αυτός ο τρόπος να σκοράρω ή έστω να προσπαθώ να σκοράρω.

Σήμερα η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα. Είμαι χαρούμενος για το γκολ, αλλά το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι καλύτερο για εμάς. Χρειαζόμαστε αυτούς τους τρεις βαθμούς για να συνεχίσουμε να πιέζουμε μέχρι το τέλος της σεζόν».

Για το πώς βιώνει το να αγωνίζεται στην Premier League:

«Είναι μια εμπειρία που από παιδί ήθελα να ζήσω. Είμαι χαρούμενος. Προσαρμόζομαι μέρα με τη μέρα και μου αρέσει να παίζω σε πολλές θέσεις, αλλά κυρίως μου αρέσει να βρίσκομαι στο γήπεδο, παντού, και να βοηθάω την ομάδα μου».

Με πληροφορίες από filathlos.gr