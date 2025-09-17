Αποθέωση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» για τον «παγκόσμιο» Γιώργο Κουγιουμτσίδη - Real.gr

Quantcast
Αποθέωση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» για τον «παγκόσμιο» Γιώργο Κουγιουμτσίδη

11:44, 17/09/2025
«Βούλιαξε» το αεροδρόμιο «Μακεδονία» στην επιστροφή του Γιώργου Κουγιουμτσίδη! Ο Ελληνας πρωταθλητής, έφθασε στην Ελλάδα αργά εχθές (16/9) το βράδυ με την ζώνη του παγκόσμιου πρωταθλητή και το χρυσό μετάλλιο στο στήθος!

Λίγες ώρες μετά την ανεπανάληπτη επιτυχία του, καθώς «έγραψε Ιστορία» όντας ο πρώτος Ελληνας παγκόσμιος πρωταθλητής της πάλης στην κατηγορία ανδρών, τον περίμεναν στο αεροδρόμιο, συγγενείς, φίλοι και συναθλητές! Εκ μέρους της διοίκησης παραβρέθηκε ο αντιπρόεδρος της ΕΛΟΠ Σωκράτης Λιάκος.

Περισσότεροι από 200 φίλοι και θαυμαστές του Γιώργου Κουγιουμτσίδη βρέθηκαν στο αεροδρόμιο και μόλις εμφανίσθηκε το «φαινόμενο της πάλης» έγινε η… νύχτα μέρα! Φωτογράφοι, κάμερες, λύρες και ποντιακοί χοροί, συνέθεσαν ένα εντυπωσιακό σκηνικό για το μεγάλο καμάρι της Ελλάδας! Οι φίλοι του σήκωσαν στα χέρια τον Κουγιουμτσίδη και τον αποθέωσαν για το μοναδικό αυτό επίτευγμα.

Το χαμόγελο γέμισε το πρόσωπο του παγκόσμιου πρωταθλητή, ο οποίος παρά την κούρασή του ταξιδιού φωτογραφήθηκε με τον κόσμο που του επιφύλαξε μία μοναδική υποδοχή!

Δείτε φωτογραφίες: 

