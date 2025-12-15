Απρόοπτο με Ναν στον Παναθηναϊκό - Real.gr

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη ενόψει της αναμέτρησης με τη Φενέρ για τη 16η αγωνιστική της EuroLeague, με στόχο να επιστρέψει στις νίκες μετά τα δύο σερί αρνητικά αποτελέσματα κόντρα σε Βαλένθια και Αρμάνι Μιλάνο.

Τα προβλήματα για τον Εργκίν Αταμάν, ωστόσο, συνεχίζονται, καθώς όπως αποκάλυψε με δηλώσεις του σε τουρκικό Μέσο, ο Κέντρικ Ναν γύρισε τον αστράγαλό του στην απογευματινή προπόνηση της Δευτέρας (15/12) και η κατάστασή του θα εκτιμηθεί πριν από το τζάμπολ του αγώνα.

«Ο Ναν τραυματίστηκε στην έναρξη της σημερινής προπόνησης και αναγκάστηκε να φύγει μετά από 10 λεπτά. Ας ελπίσουμε ότι θα μπορέσει να παίξει αύριο», ανέφερε ο προπονητής του Παναθηναϊκού.

Αντίθετα, το ευχάριστο είναι πως ο Τζέντι Οσμάν ακολούθησε το κανονικό πρόγραμμα προπόνησης στην Κωνσταντινούπολη και θα είναι στη διάθεση του Αταμάν, αν κι έχει να αγωνιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Θυμίζουμε πως στην Αθήνα έχουν μείνει και οι Ρισόν Χολμς, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Μάριους Γκριγκόνις, Γιάννης Κουζέλογλου και φυσικά ο Ματίας Λεσόρ.