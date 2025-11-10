Αργεντινή: Υπό το βλέμμα της Ντούα Λίπα η Μπόκα Τζούνιορς θριάμβευσε στο «superclasico» - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Με εντυπωσιακή εμφάνιση η Μπόκα Τζούνιορς νίκησε την Ρίβερ Πλέιτ με 2-0 στην 15η αγωνιστική της Clausura, πανηγυρίζοντας μία σπουδαία επικράτηση στο «Μπομπονέρα».

Με αυτή τη νίκη η Μπόκα Τζούνιορς εξασφάλισε την απευθείας πρόκριση της στο Κόπα Λιμπερταδόρες του 2026, χαρίζοντας χαρά στους οπαδούς της.

Από την άλλη πλευρά η ήττα αυτή επιβεβαιώνει την συνεχιζόμενη κρίση στην ομάδα του Μαρσέλο Γκαγιάρδο, που βλέπει τους αιώνιους αντιπάλους της να πανηγυρίζουν ξανά.

Το πρώτο ημίχρονο ήταν γεμάτο λάθη και ένταση, με την Ρίβερ Πλέιτ να ελέγχει το κέντρο και την Μπόκα Τζούνιορς να δυσκολεύεται να δημιουργήσει φάσεις. Στο 45ο λεπτό, όμως, ο Θεμπάγιος εκμεταλλεύτηκε το ριμπάουντ μετά από απόκρουση του Αρμάνι και άνοιξε το σκορ για το 1-0.

Αμέσως μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου ο Θεμπάγιος έκανε νέα κούρσα, γύρισε την μπάλα στον Μερεντιέλ και η Μπόκα Τζούνιορς διπλασίασε τα τέρματά της για το τελικό 2-0. Φυσικά υπήρξαν έξαλλοι πανηγυρισμοί στο «Μπομπονέρα» για την μεγάλη νίκη της ομάδας.

Όλα αυτά υπό το βλέμμα της Ντούα Λίπα, μιας και η διάσημη τραγουδίστρια βρέθηκε στο «Μπομπονέρα» με τη φανέλα της Αργεντινής.