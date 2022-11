Αργεντινή: Η αποστολή της «αλμπισελέστε» για το Μουντιάλ

Μέσα στην αποστολή βρίσκονται και οι Χοακίν Κορέα, Χουάν Φόιτ και Εζέκιελ Παλάσιος, οι οποίοι θα βρεθούν επίσης στο πλάι του Λιονέλ Μέσι στην προσπάθεια της κατάκτησης του τρίτου Παγκοσμίου Κυπέλλου στην ιστορία της. Εκτός φυσικά είναι ο τραυματίας Λο Σέλσο, ενώ από την προεπιλογή κόπηκαν οι Άνχελ Κορέα, Μούσο, Μεδίνα και Αλμάδα.

Η αποστολή: Εμιλιάνο Μαρτίνες, Αρμάνι, Ρούλι, Μοντιέλ, Μολίνα, Πετζέλα, Ρομέρο, Οταμέντι, Λισάντρο Μαρτίνες, Ακούνια, Ταλιαφίκο, Φόιτ, Παρέδες, Ντε Πολ, Πάπου Γκόμες, Γκίδο, Έντσο Φερνάντες, ΜακΆλιστερ, Παλάσιος, Μέσι, Λαουτάρο Μαρτίνες, Ντι Μαρία, Άλβαρες, Νίκο Γκονζάλες, Χοακίν Κορέα, Ντιμπάλα.

