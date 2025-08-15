Άρης: Ανακοίνωσε τον Άλεξ Αντετοκούνμπο - Real.gr

Η ΚΑΕ Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Αλέξανδρου Εμέκα Αντετοκούνμπο για την αγωνιστική περίοδο 2025-26.

Γεννημένος 27 Αυγούστου του 2001 στην Αθήνα και με ύψος 2.03μ. αγωνίζεται στη θέση του σμολ φόργουορντ ενώ προ ημερών έμεινε ελεύθερος από τον ΠΑΟΚ.

Ο νέος αθλητής του Άρη φοίτησε στο δομινικανικό λύκειο του Γουάιτφις Μπέι. Το 2020 είπε «όχι» στην προοπτική του NCAA και ξεκίνησε την επαγγελματική καριέρα του, στην ισπανική Μούρθια, στην οποία κατά κύριο λόγο αγωνίστηκε στη δεύτερη ομάδα. Το 2021 πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στην G-League, υπογράφοντας στη θυγατρική ομάδα των Τορόντο Ράπτορς όπου μέτρησε 2.6 πόντους και 1.4 ριμπάουντ.

Τη σεζόν 2022-23 υπέγραψε στη θυγατρική ομάδα των Μιλγουόκι Μπακς, Γουισκόνσιν Χερντ. Σε 22 λεπτά ανά αγώνα, είχε 5.8 πόντους και 3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο. Την επόμενη χρονιά παρέμεινε στην ομάδα της G-League, με παρόμοιους μέσους όρους (5.7 πόντους, 2.9 ριμπάουντ).

Τον Φεβρουάριο του 2024 επέστρεψε στην Ευρώπη, για λογαριασμό της λιθουανικής Μαζεϊκιάι, με την οποία μέτρησε 8 πόντους και 2.3 ριμπάουντ σε 14’ συμμετοχής ανά αγώνα.

Στο ξεκίνημα της σεζόν 2024-25 έπαιξε στην KK Ποντγκόριτσα του Μαυροβουνίου και ολοκλήρωσε τη σεζόν ερχόμενος για πρώτη φορά στην Greek Basket League και τον ΠΑΟΚ.

