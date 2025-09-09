Άρης: Ανακοίνωσε τον Χιμένεθ - Real.gr

Ο Ισπανός προπονητής αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Μανόλο Χιμένεθ μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου. Ο Μανουέλ Χιμένεθ Χιμένεθ, όπως είναι το πλήρες όνομά του, γεννήθηκε στις 26 Ιανουαρίου 1964 στο Αραχάλ της Σεβίλλης.

Μετά από μια πλούσια καριέρα ως ποδοσφαιριστής αφιερωμένη στη Σεβίλλη, ο Χιμένεθ ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα στη δεύτερη ομάδα της Σεβίλλης. Τον Οκτώβρη του 2007 προβιβάστηκε στην πρώτη ομάδα των Ανδαλουσιάνων, τους οποίους καθοδήγησε σε 135 αγώνες.

Το 2010 ο έμπειρος Ισπανός τεχνικός ήρθε για πρώτη φορά στην Ελλάδα για λογαριασμό της ΑΕΚ και στην πρώτη του χρονιά κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας. Τον Ιανουάριο του 2012 επέστρεψε στην Ισπανία για λογαριασμό της Ρεάλ Σαραγόσα και σχεδόν ένα χρόνο αργότερα μετακόμισε στο Κατάρ για λογαριασμό της Αλ Ραγιάν. Εκεί στέφθηκε πρωταθλητής για πρώτη φορά στην προπονητική του καριέρα τη σεζόν 2014-’15.

Τον Ιανουάριο του 2017 επέστρεψε στην Ελλάδα για τη δεύτερη θητεία του στην ΑΕΚ κατακτώντας ένα ακόμη πρωτάθλημα, αυτή τη φορά της Super League την αγωνιστική περίοδο 2017-2018. Μεσολάβησαν μερικοί μήνες και λίγοι αγώνες στον πάγκο της Λας Πάλμας πριν ο Χιμένεθ επιστρέψει ξανά στην ΑΕΚ τον Φεβρουάριο του 2019 αυτή τη φορά, όμως, για σύντομο χρονικό διάστημα σχεδόν τεσσάρων μηνών.

Τον Οκτώβριο του 2019 άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, καθώς μετακόμισε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για λογαριασμό της Αλ Ουάχντα. Μεσολάβησε μόνο ένα μικρό, τέταρτο πέρασμα από τον πάγκο της ΑΕΚ για το τελείωμα της σεζόν 2020-2021, πριν επιστρέψει στα Εμιράτα και την Αλ Ουάχντα, την οποία καθοδήγησε ως τον Μάρτιο του 2023.

Το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς πέρασε στην άλλη μεριά του Ατλαντικού και συγκεκριμένα στην Παραγουάη για να αναλάβει δουλειά στη Σέρο Πορτένιο. Αρχικά ως σύμβουλος και λίγο αργότερα ως πρώτος προπονητής.

Την περασμένη σεζόν ο έμπειρος προπονητής επέστρεψε στην Ευρώπη για λογαριασμό του ΑΠΟΕΛ, καθοδηγώντας την κυπριακή ομάδα σε 27 αγώνες από τον Οκτώβριο μέχρι τον περασμένο Μάρτιο.

Συνεργάτες του νέου προπονητή του Άρη θα είναι οι Χεσούς Καλντερόν, Ντιμίτρο Τσιγκρίνσκι (βοηθοί προπονητή), Πάμπλο Αράνς (προπονητής φυσικής κατάστασης) και Χάκομπο Σανθ (προπονητής τερματοφυλάκων).