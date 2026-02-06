Άρης: Έρχεται για να υπογράψει ο Κουαμέ - Real.gr

Quantcast
Άρης: Έρχεται για να υπογράψει ο Κουαμέ

10:47, 06/02/2026
Παίκτης του Άρη θα πρέπει να θεωρείται ο Κριστιάν Κουαμέ!

Ο 28χρονος Ιβοριανός επιθετικός αναμένεται το μεσημέρι (12:30) στη Θεσσαλονίκη για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει, πιθανότατα για ενάμιση χρόνο.

Ο Αφρικανός άσος, με 31 συμμετοχές και 3 γκολ με την Ακτή Ελεφαντοστού, είχε φέτος μόλις 5 εμφανίσεις και 188 λεπτά συμμετοχής συνολικά με τους «βιόλα», που το 2020 είχαν δαπανήσει 15,5 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσουν από τη Τζέονα. Στη Φιορεντίνα μέτρησε συνολικά 155 συμμετοχές με 11 γκολ και 17 ασίστ.

Αν όλα πάνε καλά, η μεταγραφή θα ανακοινωθεί μέχρι το βράδυ και ο Κουαμέ θα αποτελέσει το πέμπτο απόκτημα του Άρη στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο. Υπάρχει ακόμη «παράθυρο» για την απόκτηση κι ενός χαφ, αν και ο χρόνος πλέον πιέζει ασφυκτικά.

