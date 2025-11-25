Αρης: Νοκ άουτ για τουλάχιστον δύο μήνες ο Αλφαρέλα - Real.gr

Ο Μιγκέλ Αλφαρέλα θα τεθεί νοκ άουτ για δυο μήνες από την αγωνιστική δράση, όπως ενημέρωσε επίσημα η ΠΑΕ Άρης.

Ο Γάλλος επιθετικός στέκεται για δεύτερη φορά άτυχος, αφού είχε τραυματιστεί σοβαρά και στην πρώτη του προπόνηση με τους «κίτρινους».

Όπως αναφέρει η επίσημη ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης: «Ο Αλφαρέλα υπέστη εξάρθρωση πρώτης μεταταρσιοφαλαγγικής άρθρωσης η οποία ανατάχθηκε. Από τον έλεγχο προέκυψε κάταγμα σησαμοειδών οσταρίων άκρου ποδός και συνδεσμική κάκωση. Θα χρειαστεί οκτώ (8) εβδομάδες να επανέλθει στην αγωνιστική δράση».

Ο 28χρονος ξεκίνησε βασικός στο παιχνίδι της Κυριακής (23/11) με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, αλλά τραυματίστηκε στο 55ο λεπτό σε μία διεκδίκηση της μπάλας με τον Άρολντ Μουκουντί. Έχει προλάβει να παίξει μόλις σε πέντε ματς με τους «κίτρινους», χωρίς να έχει πετύχει κάποιο γκολ, ενώ στις 14 Σεπτέμβρη, στην πρώτη του προπόνηση, του είχε γυρίσει το γόνατο.