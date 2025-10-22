Άρης: Τέλος ο Κάραϊτσιτς - Real.gr

Quantcast
Άρης: Τέλος ο Κάραϊτσιτς
Άρης: Τέλος ο Κάραϊτσιτς

13:54, 22/10/2025
Άρης: Τέλος ο Κάραϊτσιτς

Μετά την και τη χθεσινή ήττα του Άρη από την Μανρέσα ο τεχνικός της ομάδας της Θεσσαλονίκης μετρούσε… ώρες, με τη διοίκηση να ανακοινώνει σήμερα τη λύση της συνεργασίας τους.

Ο Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς αποτελεί και τυπικά παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Άρη καθώς η ΚΑΕ κοινοποίησε τη λύση της συνεργασίας με τον Σέρβο τεχνικό.
Η απόφαση πρόωρης λύσης της συνεργασίας με τον Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς λήφθηκε λίγες ώρες μετά το τέλος του αγώνα με τη Μανρέσα και υπό το βάρος της κακής αγωνιστικής εικόνας, των αποτελεσμάτων αλλά και της έλλειψης προοπτικής που διαπιστώθηκε.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ αναφέρει:

«Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Bogdan Karaicic. Η διοίκηση της ΚΑΕ και ο General Manager, Νίκος Ζήσης, είχαν τετ α τετ με τον Σέρβο κόουτς, στον οποίο μετέφεραν την απόφαση για τη λύση της συνεργασίας. Ευχαριστούμε τον Bogdan Karaicic για την προσφορά του στην ομάδα και του ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στη συνέχεια της καριέρας του».

ΠΗΓΗ: filathlos.gr

