Αρμάνι Μιλάνο: Παραιτήθηκε ο Έτορε Μεσίνα μετά την κακή εκκίνηση - Real.gr

Ο Έτορε Μεσίνα υπέβαλε την παραίτησή του από τον πάγκο της Αρμάνι Μιλάνο, όπως μετέδωσε η ιταλική «Gazzetta dello Sport», μετά την κακή εκκίνηση της ομάδας στη φετινή σεζόν και τις τρεις συνεχόμενες ήττες σε Euroleague και Ιταλία.

Παρά την αποχώρηση από την τεχνική ηγεσία, ο 66χρονος προπονητής θα παραμείνει στον οργανισμό ως σύμβουλος του προέδρου Λέο Ντελ’Όρκο, συνεχίζοντας να προσφέρει τις υπηρεσίες του με διαφορετικό ρόλο. Ο Μεσίνα ήταν στον πάγκο της Αρμάνι από το 2019 και έχει διατελέσει και πρόεδρος.

Αναμενόμενα, η ιταλική ομάδα θα ηγηθεί από τον Τζουζέπε Ποέτα, ο οποίος την είχε οδηγήσει και στην τελευταία νίκη της, αυτή απέναντι στον Ολυμπιακό με 88-87 για την 11η αγωνιστική της EuroLeague, λόγω ασθένειας του Μεσίνα.

Πηγή: Filathlos.gr