Αρμάνι-Παναθηναϊκός: Στο Μιλάνο για την επιστροφή στις νίκες - Real.gr

Ο Παναθηναϊκός αφήνει πίσω του την κακή εμφάνιση και την ήττα στο ΟΑΚΑ από τη Βαλένθια και στοχεύει στην επιστροφή στις νίκες. Οι πράσινοι αντιμετωπίζουν εκτός έδρας την Αρμάνι Μιλάνο, στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της Euroleague.

Το σύνολο του Εργκίν Αταμάν γνωρίζει ότι μπορεί να κερδίσει το αντίστοιχο του Πέπε Ποέτα, αρκεί βεβαίως να δείξει μια καλή εικόνα.

Στα αγωνιστικά, οι Οσμάν και Χολμς δεν έχουν ξεπεράσει τους τραυματισμούς τους και δεν ταξίδεψαν στο Μιλάνο, ενώ εκτός παραμένει επ’ αορίστον ο Λεσόρ.

Από την άλλη, η Αρμάνι Μιλάνο βρίσκεται στην 11η θέση της βαθμολογίας με ισορροπημένο ρεκόρ 7-7. Την προηγούμενη εβδομάδα ηττήθηκε με 88-78 στην έδρα της Μπασκόνια, ενώ είχε προηγηθεί η νίκη της με 102-88 κόντρα στη Μακάμπι.

Ο Ποέτα δε μπορεί να υπολογίζει στους τραυματίες Μανιόν, Ντιόπ, Φλακαντόρι και Λορέντζο Μπράουν, ενώ επιστρέφει στη δράση ο Γκούντουριτς. Αμφίβολη η συμμετοχή του Τονούτ.

Αναλυτικά η 15η αγωνιστική:

Πέμπτη 11/12

Μακάμπι Τελ Αβίβ-Βιλερμπάν (21:05)

Βαλένθια-Αναντολού Εφές (21:30)

Αρμάνι Μιλάνο-Παναθηναϊκός (21:30)

Παρί-Ζαλγκίρις Κάουνας (21:45)

Ρεάλ Μαδρίτης-Μπασκόνια (22:00)

Παρασκευή 12/12

Ντουμπάι BC-Μπάγερν Μονάχου (18:00)

Μονακό-Φενέρμπαχτσε (20:30)

Βίρτους Μπολόνια-Χάποελ Τελ Αβίβ (21:30)

Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός (21:30)

Παρτιζάν-Ερυθρός Αστέρας (21:30)

ΠΗΓΗ: filathlos.gr