Αρμενία: Χιλιάδες διαδηλωτές απαιτούν την παραίτηση του πρωθυπουργού Πασινιάν

Η αναταραχή συμπίπτει επίσης με τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο οποίος ωθεί τους πρώην σοβιετικούς γείτονές της να επανεκτιμήσουν τη δική τους ασφάλεια και τις σχέσεις τους με τη Μόσχα.

Οι διαδηλώσεις συνεχίζονται στην Αρμενία εδώ και εβδομάδες από τότε που ο Πασινιάν είπε ότι η διεθνής κοινότητα θέλει το Γερεβάν να «κατεβάσει τον πήχη» στις διεκδικήσεις του στην αμφισβητούμενη περιοχή του Ναγκόρνο-Καραμπάχ.

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο YouTube δείχνουν διαδηλωτές, με επικεφαλής στελέχη της αντιπολίτευσης, να κραδαίνουν σημαίες της Αρμενίας και να φωνάζουν αντικυβερνητικά συνθήματα και αστυνομικούς να φρουρούν τα κτίρια.

Ειρηνευτικές συνομιλίες

«Με αυτό δείχνουμε ότι ο Νικόλ (Πασινιάν) δεν έχει καμία εξουσία στη χώρα», δήλωσε στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, ο αντιπρόεδρος της αρμενικής Εθνοσυνέλευσης, Ισχάν Σαγκατέλιαν.

Τα σχόλια του Πασινιάν για το Ναγκόρνο-Καραμπάχ έγιναν καθώς το Μπακού έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμο να πραγματοποιηθούν σύντομα ειρηνευτικές συνομιλίες, αλλά ότι το Γερεβάν θα πρέπει να αποκηρύξει οποιαδήποτε εδαφική αξίωση κατά της χώρας του.

Ο θύλακας του Ναγκόρνο-Καραμπάχ αναγνωρίζεται διεθνώς ως τμήμα του Αζερμπαϊτζάν, αλλά κατοικείτο και ελεγχόταν πλήρως από Αρμένιους μέχρι που οι αρμένικες δυνάμεις έχαναν από το Αζερμπαϊτζάν σε έναν πόλεμο έξι εβδομάδων το 2020.

