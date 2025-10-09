Quantcast
Άσχημα μαντάτα και με Γουόκαπ στον Ολυμπιακό - Real.gr
Άσχημα μαντάτα και με Γουόκαπ στον Ολυμπιακό

13:10, 09/10/2025
Άσχημα μαντάτα και με Γουόκαπ στον Ολυμπιακό

Πρόβλημα για τον Ολυμπιακό, καθώς ο Τόμας Γουόκαπ τραυματίστηκε και δεν υπολογίζεται για τις επόμενες 2-3 εβδομάδες.

Ο γκαρντ των ερυθρόλευκων δεν θα είναι διαθέσιμος για το πρώτο ντέρμπι της σεζόν κόντρα στον Παναθηναϊκό την Κυριακή.

Όσον αφορά στον τραυματισμό που υπέστη ο Γουόκαπ, αυτός αφορά αιμάτωμα στον γλουτιαίο μηρό.

Από εκεί και πέρα, ο Εβάν Φουρνιέ είναι αμφίβολος και θα δοκιμάσει στην προπόνηση για να παίξει στο ματς με την Ντουμπάι BC.

Μαζί με τον Γουόκαπ, εκτός είναι οι ΜακΚίσικ και Έβανς.

ΠΗΓΗ: filathlos.gr

