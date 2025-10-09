Άσχημα μαντάτα και με Γουόκαπ στον Ολυμπιακό - Real.gr

Πρόβλημα για τον Ολυμπιακό, καθώς ο Τόμας Γουόκαπ τραυματίστηκε και δεν υπολογίζεται για τις επόμενες 2-3 εβδομάδες.
Ο γκαρντ των ερυθρόλευκων δεν θα είναι διαθέσιμος για το πρώτο ντέρμπι της σεζόν κόντρα στον Παναθηναϊκό την Κυριακή.
Όσον αφορά στον τραυματισμό που υπέστη ο Γουόκαπ, αυτός αφορά αιμάτωμα στον γλουτιαίο μηρό.
Από εκεί και πέρα, ο Εβάν Φουρνιέ είναι αμφίβολος και θα δοκιμάσει στην προπόνηση για να παίξει στο ματς με την Ντουμπάι BC.
Μαζί με τον Γουόκαπ, εκτός είναι οι ΜακΚίσικ και Έβανς.
ΠΗΓΗ: filathlos.gr