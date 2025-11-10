Quantcast
Άσχημα νέα για Ιωαννίδη, χάνει τα παιχνίδια της Εθνικής – Ο λόγος - Real.gr
08:51, 10/11/2025
Πολύ κακά τα μαντάτα για τον Φώτη Ιωαννίδη.

Ο Έλληνας επιθετικός τραυματίστηκε στον αγώνα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας με τη Σάντα Κλάρα, για την 11η αγωνιστική του πορτογαλικού πρωταθλήματος.

Ο διεθνής σέντερ φορ εμφανίστηκε στο αεροδρόμιο της «Πόντα Ντελγάδα» με πατερίτσες. Γεγονός που προκάλεσε ανησυχία. Και δυστυχώς οι φόβοι επιβεβαιώθηκαν. Ο Ιωαννίδης υπέστη ρήξη έξω πλαγίου συνδέσμου και οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για απουσία τεσσάρων μέχρι έξι εβδομάδων από την αγωνιστική δράση.

Ο διεθνής επιθετικός θα χάσει τις δυο αναμετρήσεις της εθνικής με Σκωτία και Λευκορωσία και πιθανότατα τα δυο επόμενα παιχνίδια του Champions League με Κλαμπ Μπριζ και Μπάγερν Μονάχου.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

