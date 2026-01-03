Ασίστ ο Κωστούλας στο πρώτο του ματς στο πρωτάθλημα στην αρχική 11άδα της Μπράιτον - Real.gr

Μέρα που δεν θα ξεχάσει εύκολα είναι η σημερινή για τον Χαράλαμπο Κωστούλα.

Μετά από 10 συμμετοχές (όλες ως αλλαγή) στην Premier League κι ένα γκολ, ο Έλληνας επιθετικός βρέθηκε για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα στο αρχικό σχήμα των «γλάρων» για 71 λεπτά (αντικαστάθηκε από τον Γκρος) πραγματοποιώντας μία πολύ καλή εμφάνιση στο 2-0 επί της Μπέρνλι.

Εμφάνιση που συνδυάστηκε με την πρώτη του ασίστ στο πρώτο γκολ των γηπεδούχων με σκόρερ τον Ρούτερ, ενώ το «τρίποντο»… κλείδωσε στο ξεκίνημα της επανάληψης ο Αγιάρι. Μάλιστα, ο 19χρονος πρώην παίκτης του Ολυμπιακού σκόραρε στο 10ο λεπτό, αλλά το γκολ δε μέτρησε μετά την εξέταση της φάσης από το VAR (οφσάιντ).

Μετά την σπουδαία ισοπαλία στο «Ολντ Τράφορντ» επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Γουλβς φαίνεται ότι πήρε μεγάλη ψυχολογική ώθηση και με κεκτημένη ταχύτητα από τον αγώνα που προηγήθηκε, πέτυχε εμφατική νίκη επί της Γουέστ Χαμ στο «Μολινό» με 3-0.

Το πρώτο «τρίποντο» στο πρωτάθλημα για τους «λύκους» ήρθε από το πρώτο 45λεπτο, όταν προηγήθηκε με 3-0 κι επί της ουσίας ο αγώνας απέκτησε διαδικαστικό χαρακτήρα στο β’ μέρος. Με 6 βαθμούς η Γουλβς παφραμένει στην τελευταία θέση και θα χρειαστεί ένα θαύμα για να παραμείνει στα σαλόνια του αγγλικού ποδοσφαίρου. Δείχνει, όμως, ότι δεν τα παρατά και θα δώσει μάχη μέχρι τέλους…